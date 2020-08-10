«Щелково Агрохим»

На Кубани проходит День поля Юга России — традиционная выставка, которая собирает на своих полях сельхозтоваропроизводителей, интересующихся передовыми технологиями в АПК. Организатором мероприятия выступила НО «СРО Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника»

Третий год подряд участие в выставке принимает компания «Щелково Агрохим». В этот раз специалисты Краснодарского представительства презентовали ее посетителям системы защиты и питания стратегически важных для региона культур — подсолнечника, кукурузы, сои. На опытных делянках было продемонстрировано действие как хорошо проверенных препаратов — в том числе «Ацетал Про, КЭ» - так и новейших продуктов. Среди них почвенный гербицид «Бриг, КС», а также не имеющий аналогов гербицид для защиты кукурузы «Корнеги, СЭ».



Великолепное состояние растений и чистоту посевов оценил Андрей Коробка — вице-губернатор Краснодарского края по вопросам АПК. «Вопросов нет, посевы отличные», — прокомментировал он ситуацию на опытных делянках, где использовали технологии «Щелково Агрохим».



Кроме того, на демонстрационной площадке были представлены посевы гибридов кукурузы НПО «Семеноводство Кубани» и подсолнечника ООО «Актив Агро». Эти компании — партнеры «Щелково Агрохим» по селекционно-семеноводческому направлению. По словам президента Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игоря Лобача участие в Дне поля Юга России является одним из эффективных способов поддержки, развития и продвижения отечественной селекции.







Обычно на опытных делянках Дня поля Юга России собираются тысячи аграриев из разных районов Кубани, соседних регионов и даже ближнего зарубежья. Но в этот раз количество гостей было ограниченным. Строгий контроль — на разных этапах проведения выставки. Впрочем, наличие в поле дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты, а также разделение участников мероприятия на группы не более 25 человек, следующих в сопровождении гида, никого не удивило. Эти меры предосторожности были приняты из-за коронавируса, угроза которого в Краснодарском крае остается очень высокой. Организаторы мероприятия вышли из этой ситуации, подключив параллельно онлайн-трансляцию в интернете: её увидели специалисты хозяйств, по каким-либо причинам не сумевшие попасть на выставку.



Продуктивное общение продолжилось на стендах компаний, где сельхозтоваропроизводители могли наладить новые деловые связи и получить ответы на интересующие вопросы.

