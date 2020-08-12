Эффективная кормозаготовка. Что выбрать: сеновязальную сетку или шпагат?

ЗАО "Новый век агротехнологий"

Есть всего несколько недель, от которых зависит прибыль хозяйства на год вперед. Это время кормозаготовки. Кормление скота напрямую связано с качеством конечного продукта — молока, поэтому оно имеет самое важное значение. От того, какого качества будет корм, и в какой срок завершится его заготовка, зависит самый сложный период — зимовка

Косить траву надо тогда, когда в ней содержится наибольшее количество нужных животным питательных веществ. Этот момент упустить нельзя.



Своевременно заготовленный корм:



лучше усваивается,



имеет высокую энергетическую ценность,



отличается низким содержанием клетчатки,



содержит больше протеина,



имеет высокие вкусовые качества.



Подсчитано, что если опоздать всего на два дня, то потери в суточных надоях могут составить до 2 л на одну голову. В хозяйстве, где содержатся тысячи голов, финансовые потери окажутся очень значительными. Из-за несоблюдения сроков кормозаготовки такое хозяйство может в период зимовки потерять сотни тысяч рублей.



Как снизить потери и сэкономить деньги

Заготовка и хранение кормов могут сопровождаться потерями в количестве и качестве. Один из способов снижения этих потерь — упаковка рулонов сеновязальной сеткой при помощи пресс-подборщика.



Сеновязальная сетка была разработана для оптимизации упаковки корма рулонными пресс-подборщиками, работающими со шпагатом. Ее использование сокращает время, необходимое для обвязки одного тюка, почти в четыре раза. На упаковку одного тюка при обвязке сеткой с помощью пресс-подборщика уходит всего 15 секунд, что в результате выливается в ощутимую экономию денег.



Есть и другие преимущества, которых нельзя достичь при работе со шпагатом: сетка помогает минимизировать потери и сохранять качество заготовок. Применение обвязочной сетки вместо шпагата уменьшает суточный расход ГСМ и увеличивает число обмотанных тюков на литр израсходованного топлива. Тюки, обвязанные сеткой, легче транспортируются и, за счет более плотного верхнего слоя, лучше хранятся (в том числе на открытых площадках).



Сеновязальная сетка «Тянь-Жень» (Китай) имеет оптимальные характеристики для применения на распространенной отечественной и зарубежной сельскохозяйственной технике. Применяется для упаковывания сена, соломы, зеленых кормов. Для установки на пресс-подборщики производится сетка шириной 123 см и 125 см. Полотна поставляются в виде компактных рулонов и имеют следующие технические параметры:



намотка 3000 п. м



прочность на растяжение 290 кг



уровень эластичности 18-25%







Сетка «Тянь-Жень» изготавливается на основе устойчивых к влаге и ультрафиолету полимерных материалов высокой плотности, что позволяет использовать ее в любую погоду. Обладает улучшенными свойствами прочности и надежности. Одним рулоном упаковывается до 255 стандартных тюков. Красная полоса на последних метрах сигнализирует оператору о необходимости замены рулона.

