Приемный бункер с оптимизированным устройством приема и повышенной мощностью

GRIMME

Уже на протяжении более 20 лет фирма GRIMME предлагает высокопроизводительную и продуктосберегающую технику для закладки на хранение картофеля, моркови, лука и других сортов овощей и определила новые масштабы в отношении электрогидравлического привода этой техники. Для сезона 2020 года приемные бункеры серии RH были значительно модифицированы и оснащены новыми решениями, ориентированными на практику

Оптимальная адаптация к транспортным средствам

За счет хорошего уплотнения между транспортным средством и приемным бункером минимизируются потери урожая и улучшается чистота и гигиена всего процесса закладки на хранение. Так как на практике транспортные средства имеют различные контуры, уплотняющие резиновые ограничительные борты должны быть особенно гибкими и быстро адаптируемыми. Поэтому фирма GRIMME полностью модифицировала дизайн и функцию зоны загрузки продукта с целью дальнейшего улучшения быстрой и надежной стыковки транспортных средств. Нижняя крепежная планка позволяет прежде всего транспортным средствам с низким задним защитным брусом простой подъезд к приемному бункеру и может отклоняться назад для обеспечения безопасности. На боковых стенках бункера расположены три резиновых манжетных уплотнения, каждое из которых поделено на три части. За счет этого резиновые манжетные уплотнения адаптируются к любому контуру транспортного средства. Опора резинового ограничительного борта выполнена на подшипниках и может регулироваться по высоте без использования инструментов, в результате чего он быстро и просто адаптируется к различной высоте того или иного транспортного средства. Благодаря этому эффективно предотвращаются потери продукта при наполнении приемного бункера.



VarioFlow: Высокая пропускная способность и бережное обращение с продуктом

Зачастую переход с сортировочных или землеотделяющих вальцов на отводящий транспортер является ограничивающим фактором приемного бункера, т. к. урожай может подаваться на продуктоотводящий транспортер только с одной стороны. С помощью новой системы VarioFlow GRIMME предлагает опционально передающее устройство, состоящее из двух полиуретановых спиральных вальцов с механической регулировкой их высоты. Посредством этого передающего устройства больше урожая может более равномерно передаваться на продуктоотводящий транспортер, что значительно повышает мощность транспортировки. Высота передачи обоих полиуретановых спиральных вальцов на отводящий транспортер может бесступенчато регулироваться с помощью шпинделя на левой и правой стороне машины. Данная регулировка позволяет перекрестное смещение обоих полиуретановых спиральных вальцов, что ведет к повышению бережного обращения с продуктом. Это достигается за счет минимальной высоты передачи с одной стороны на отводящий транспортер. С другой стороны, в направлении потока продукта, повышается пропускная способность, т. к. вальцы смещаются из потока продукта. Одновременно высота передачи остается минимальной, т. к. урожай подается с этой стороны на уже находящийся на отводящем транспортере продукт. В результате этого достигается значительное повышение пропускной способности при постоянном высоком уровне бережного обращения с продуктом.



Более простой уход за цепью донного транспортера

Новое смазывающее устройство для цепи донного транспортера бункера является ориентированным на практику решением, за счет чего максимально повышается срок службы. Значительное упрощение техобслуживания и ухода за машиной для оператора, так как ручная смазка цепи донного транспортера бункера не требуется.



Новая зона загрузки позволяет более простую и быструю адаптацию к транспортным средствам





С помощью VarioFlow достигается повышение мощности транспортировки за счет улучшенного, равномерного распределения урожая на продуктоотводящем транспортере





Опциональное смазывающее устройство обеспечивает простое техобслуживание и уход за цепью донного транспортера бункера

