Технологии, которые выбирают лидеры

Nedap

Говорят, в Дании свиней больше, чем людей. В этом маленьком государстве как нигде знают толк в свиноводстве. Поскольку земельные ресурсы ограничены, датские предприниматели разворачивают производства в других регионах мира, используя собственный подход к технологическому процессу. Так, фирма Scandinavian Farms открыла уже второй крупный свинокомплекс в Китае и оснастила помещения для содержания ремонтных свинок, супоросных и опоросившихся свиноматок оборудованием голландской компании Nedap

Акцент на автоматизации

Ферма в городе Ляньюньган, рассчитанная на содержание 7,7 тыс. свиноматок, стала вторым масштабным предприятием, созданным компанией Scandinavian Farms в Китае. Здесь специалисты фирмы реализуют европейский подход к разведению свиней, который нашел свое отражение в современных инновационных технологиях компании Nedap.



— Наша миссия — повышать эффективность производства, заботясь о благополучии животных, — говорит Микаэль Кирк, специалист Agrisys — дилера Nedap в Дании.



Ключевые факторы успеха в свиноводстве — генетика, корма, технология и управление фермой. Датчане при создании свинокомплекса в Китае сделали акцент на применении современных технологий для автоматизации производственных процессов, включая кормление, а также на индивидуальном подходе к каждому животному. Nedap поставил оборудование для управления электронной системой кормления супоросных и лактирующих свиноматок. Специалисты компании участвовали в реализации проекта с начала планирования до запуска фермы. Учитывали все особенности производства, не упуская ни одного технологического нюанса, и постоянно взаимодействовали с заказчиками, добиваясь максимально эффективной работы системы.



— Мы гордимся тем, что, занимаясь свиноводством в Китае, сохраняем датский подход к выращиванию животных с момента их рождения до отправки на бойню, — говорит Йорген Линдберг, директор китайского филиала Scandinavian Farms. — Я знаком с оборудованием Nedap с 2009 года. Во многом подход этой компании к содержанию супоросных свиноматок и выращиванию ремонтных свинок совпадает с подходом компании Scandinavian Farms.



Правильное содержание свиноматок

Супоросных свиноматок на ферме содержат группами по 200 голов. На каждую группу рассчитано по четыре станции электронной системы кормления (Electronic Sow Feeding). Конструкция включает в себя кормовые станции с передними входами, которые, как показала многолетняя практика, позволяют свести к минимуму травмы и стресс у животных. Благодаря грамотному расположению зон кормления и отдыха, а также планированию графика раздачи корма конфликты между животными практически исключены.



Ремонтных свинок с самого раннего возраста начинают приучать к кормовым станциям. Сначала двери в них оставляют открытыми, а позже, по мере привыкания животных, переходят к нормальному режиму. Свинки быстро осваивают станции и легко в них ориентируются после первого осеменения и перевода в группу супоросных свиноматок. Персонал практически не участвует в процессе кормления. Система отлажена так, что каждой свиноматке выдается порция корма строго в соответствии с потребностью, при расчете которой учитываются индивидуальные особенности животного, в частности вес, возраст и количество опоросов.



Таким образом, на ферме удается экономить около 75 кг корма на свиноматку за период супоросности при сохранении высокого уровня продуктивности и здоровья животных.



— Я занимаюсь свиноводством с 2001 года, и, по моему мнению, это наиболее правильный способ содержания супоросных свиноматок, — убежден Йорген Линдберг.



Экономия корма — не единственное преимущество использования электронной системы кормления. Благодаря индивидуальному подходу к животным применение



такой технологии позволяет обеспечить выравненность стада по продуктивности.



Свиноматки при комфортных условиях содержания становятся спокойнее и лучше реализуют свой генетический потенциал. Это помогает снизить затраты и в конечном итоге дает хороший экономический эффект.







Нужная информация всегда под рукой

Суточный цикл кормления на ферме начинается в 22:00. К 8:00, когда персонал приходит на работу, 80% свиноматок уже накормлено. Благодаря отчетам, составленным системой, сотрудники точно знают, каким животным нужно уделить внимание.



Применение автоматической сортировки супоросных свиноматок (Automatic Sow Separation) дает возможность легко выявить и отделить особей, которым требуется повторное осеменение, вакцинация, перевод в секцию для опороса и т. д. Не составляет труда и определить холостых свиноматок, поскольку сотрудники получают уведомления системы о том, какие свиноматки пришли в охоту. Для этого используют блок автоматизированного определения охоты (Automated Sow Heat Detection). По возрастающему интересу свиноматки к хряку система позволяет с точностью 99% выявить животных в охоте. Это значительно сокращает трудозатраты, минимизирует стресс у свиней и повышает эффективность их осеменения.



Полный контроль без лишних усилий

В станках для опороса размещены компактные кормушки Nedap Farrowing Feeding.



Опоросившихся свиноматок кормят в среднем шесть раз в день, крупных — десять раз. Для кормления каждого животного можно задать индивидуальные настройки: объем порции и время ее выдачи. В результате свиноматки получают оптимальное количество корма в течение дня. Сотрудники контролируют процесс с помощью смартфонов и постоянно обновляют данные. Это дает огромные преимущества: позволяет обеспечить животных необходимым количеством корма и воды за счет увеличения частоты раздачи и в то же время снизить затраты на кормление.



Свиноматки получают достаточно энергии, у них отличные кондиции и состояние здоровья, а значит, повышается выработка молока. В конечном итоге применение такой системы кормления приводит к существенному увеличению привесов поросят. Они растут здоровыми, крепкими и к отъему достигают высокой живой массы, что позволяет предотвратить многие проблемы со здоровьем в этот непростой для них период и снизить затраты на ветеринарные препараты.



— Применение автоматической системы кормления в цехе опороса принесло нам больше выгоды, чем мы ожидали. Живая масса поросят при отъеме здесь почти на 0,75 кг выше, чем на других наших фермах, где мы используем тот же корм, но по другой технологии, — говорит Йорген Линдберг.



Умные технологии — значит понятные

Удивительно, но, несмотря на технологичность, оборудование Nedap невероятно простое в эксплуатации. Это отмечают и персонал, и руководители фермы. Минимум кнопок, удобное приложение для телефона и компьютера. На свинокомплексе трудятся около 100 человек, и все они освоили работу с системой примерно за две недели. Сервис представляет собой облачную технологию, а значит, руководитель в любой момент может подключиться к программе и откорректировать действия сотрудников. Доступ к системе имеют и специалисты компании Nedap, которым приходят уведомления обо всех трудностях, возникающих у пользователей, и в случае необходимости персонал фирмы может оперативно оказать техническую поддержку, даже находясь на другом континенте.



— Система Nedap — самая простая из тех, что я использовал. При этом она дает большие преимущества: обеспечивает комфортные условия содержания свиноматок и их здоровье, оптимизирует расход корма, повышая таким образом экономическую эффективность производства, — подчеркивает управляющий фермой Николай Кьеллеруп.



Специалисты компании Nedap гордятся тем, что именно их фирма стала ключевым партнером в реализации такого масштабного проекта. Хотя выбор Scandinavian Farms вполне закономерен: в Nedap много делают для того, чтобы клиенты достигали вершин в своем бизнесе. Это и разработка инновационных технологий, и проектирование предприятий, и сервисная поддержка.



— Мы очень довольны оборудованием Nedap. В наших планах строительство еще двух ферм, и они совершенно точно будут абсолютной копией этого предприятия, — заявляет Йорген Линдберг.



В России технологические решения Nedap уже используют несколько компаний. Они понимают, что ввиду высокого насыщения рынка, когда победить в конкурентной борьбе можно лишь путем снижения издержек, только применение эффективных технологий поможет оптимизировать производство с наименьшими затратами и выйти на более высокий уровень рентабельности.



Статья опубликована в спецвыпуске по свиноводству журнала «Животноводство России» https://zzr.ru/zzr-2020-sv-011

