Достоверные данные получить легко

Nedap

В последние годы в мире наметилась тенденция к росту потребления мяса в условиях ограниченных ресурсов. И логичным результатом этого стало интенсивное развитие отрасли, наращивание производственных мощностей, увеличение поголовья на фоне повышенной защиты здоровья стада и строгих требований к безопасности пищевой продукции. Какие решения помогут соответствовать данному тренду, если сегодня приходится заботиться уже о тысячах животных одновременно?

Четкое представление о продуктивности для селекционно-гибридных центров

Эпоха цифровизации сельского хозяйства привела к масштабным изменениям — внедрению самых совершенных технологий и поиску наиболее простых, экономичных и в то же время эффективных решений.



Мировая компания Nedap Livestock Management создает подобные технологические решения для управления поголовьем на разных этапах производственного цикла.



Разработка компании — Nedap ProSense — дает достоверную информацию о продуктивности отдельных свиней с помощью системы Nedap Pig Performance Testing, представляющей собой оборудование и программное обеспечение для тестирования: у каждого животного точно измеряются и регистрируются такие производственные показатели, как индивидуальная масса тела, потребление корма и важнейший параметр в условиях интенсивного выращивания — коэффициент конверсии корма, который животноводы стремятся снизить.



Известно, что ценность данных зависит от регулярности их сбора. Ежедневная регистрация показателей дает больше информации, чем еженедельная, — это способствует принятию решений в короткий срок. Но сбор сведений без их дальнейшего анализа — занятие бессмысленное. Полученные же с помощью системы данные сразу доступны для вывода отчетов. А благодаря уникальной функции ранжирования животные отбираются на основе непрерывных круглосуточных сведений о параметрах продуктивности.





Nedap Pig Performance Testing измеряет и регистрирует производственные показатели, в частности важнейший из них — конверсию корма.



Достоверную информацию для сравнения племенных линий теперь очень легко получить. Nedap Pig Performance Testing собирает ее для проверки кормов, анализа питания с последующим составлением нужных рационов, которые крайне важны для генетического отбора. Селекционно-гибридные центры используют эти данные для исследования качества корма или изучения влияния различных его компонентов.



Оборудование для проверки производительности Nedap Pig Performance Testing состоит из двух частей — кормушки для измерения потребления корма и встроенных весов, которые настраиваются под размеры животных. Настройки позволяют одновременно обслуживать до 15 свиней в одной группе. Для контроля за процессами предоставляется доступ и возможность управлять программной панелью в любом месте и в любое время.



Преимущества Nedap ProSense



Высокая активность в обслуживании животных.



Возможность кормления без ограничений 15 свиней одновременно.



Доступ и управление системой в любой точке мира.



Лидеры выбирают лучшее

- Проверка производительности Nedap Pig Performance Testing дает нам уверенность в точности данных. На протяжении многих лет система доказала свою ценность. Ведь здоровье животных — ключевой ресурс и важный генетический аспект, — говорит Мишель Сурдиу, генеральный директор AXIOM.





Мишель Сурдиу рассказал, почему крупнейший европейский селекционно-гибридный центр AXIOM выбрал решения компании Nedap



AXIOM — большой европейский селекционно-гибридный центр, вторая по величине племенная компания во Франции, оперирующая 136 тыс. репродукторов. Ее ежегодный объем — порядка 12 млн свиней линий AXIOM. Будучи крупнейшим центром в Европе, AXIOM нуждался в надежном решении для тестирования производительности, которое позволяло бы оценивать и в дальнейшем поставлять лучшую генетику. Компания искала систему с возможностью контролировать корм, потребляемый каждой свиньей, и в то же время для нее важно было индивидуально отслеживать состояние животных в период откорма.





Cелекционно-гибридный центр AXIOM



- Перед принятием окончательного решения мы протестировали несколько систем и выбрали именно Nedap Pig Performance Testing, потому что она проста не только в использовании, но и в уходе, — сказал Мишель.



Другой причиной выбора стала скорость и легкость доступа к данным, поскольку они генерируются самой системой, а не импортируются из других. А еще то, что всех животных можно кормить вволю, что было очень важно для AXIOM.



- После тестирования трех партий системы Nedap мы увидели, насколько хорошими оказались результаты, — продолжил Мишель Сурдиу. — Наша главная задача — создать оптимальную линию хряков. Nedap Pig Performance Testing дает нам прекрасную возможность для этого — AXIOM стремится идентифицировать тех животных, у которых лучшая конверсия корма.



Благодаря надежности и точности решения Nedap выбирают крупнейшие в мире исследовательские центры.



Результаты работы генетических компаний оказывают огромное влияние на развитие отрасли. Руководитель племенной программы Topigs Norsvin Рон Хоувенир считает, что современная селекция использует более широкий подход к сбалансированному выращиванию племенных животных, оценивая свыше 28 различных характеристик по каждой линии:





Рон Хоувенир уверен, что для работы с информацией важно применять новые технологии.



- За счет сбалансированности этих параметров в племенной работе возможно повысить эффективность работы свинокомплекса, приблизившись к суточному привесу 1,25 кг и конверсии корма 1,65. Для достижения прогресса ведется обширный сбор данных, с учетом которых рассчитывают племенную ценность животных. А значит, для работы с информацией важно применять новые технологии. Для раскрытия потенциала животных необходимо адаптировать менеджмент под потребности современной генетики.





В 2018 году Nedap оснастил системами тестирования производительности канадский исследовательский центр Delta



В 2018 году для совместного проекта с Topigs Norsvin Nedap оснастил системами тестирования производительности Pig Performance Testing канадский исследовательский центр Delta. Расположенный недалеко от Виннипега (Манитоба) Delta Canada содержит 2,6 тыс. свиней и будет ежегодно тестировать 7,5 тыс. хряков. Помимо этой системы предприятие также установило сканер, чтобы проводить компьютерную томографию для измерения состава туши и качества мяса. В центре полагают, что это может существенно повлиять на генетический прогресс и помочь поставлять лучшую генетику производителям во всем мире.



Инновационные технологические решения становятся верным помощником животноводов, способствуя повышению прибыли, росту рентабельности производства при снижении трудозатрат и выводя отрасль на новый уровень.



О Nedap

Nedap Livestock Management - всемирно известная компания, более 40 лет специализирующаяся на производстве оборудования и разработке технологических решений в области автоматизации сельского хозяйства с использованием индивидуальной идентификации животных. Продукцию этой компании высоко ценят животноводы более чем в 100 странах. Вместе они располагают миллионным поголовьем свиней и КРС, управление которым помогает осуществлять Nedap. Компания предоставляет фермерам надежную информацию для принятия оперативных и стратегических решений, поддерживая своих партнеров в их стремлении стать лучшими в мире.



Статья была опубликована в журнале «Свиноводство» (№5, 2020 год)

