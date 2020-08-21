Стандартное производство тайских фруктов для экспорта в Россию

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Ситуация с продуктами (фруктами) в Таиланде в 2020 и 2021 годах

Тайские продукты (фрукты) представляют собой важный и хороший потенциал в сельскохозяйственной продукции Таиланда, занимая площадь в 320,7 млн рай (рай является единицей измерения площади, равной 1600 м² (40 м × 40 м), используется для измерения земельных участков). В основном это лесные и сельскохозяйственные угодья с общей площадью в 171,45 млн рай (53,46%) и земли, используемые в сельскохозяйственных целях, с площадью в 149,25 млн рай (46,54%). Площадь земель сельскохозяйственного назначения разделена на 69,99 млн раев рисовых полей, 31,15 млн раев сельскохозяйственных культур, 34,91 млн раев фруктовых многолетних плантаций, 1,39 млн раев овощных и цветочных садов, декоративных растений и других сельскохозяйственных угодий, 11,81 млн га прочих сельскохозяйственных территорий (Управление экономики сельского хозяйства, 2013 год). Во всех процессах от начала до экспорта агрономов поддерживает Министерство сельского хозяйства Таиланда, а также родственные организации, такие как Департамент сельского хозяйства, который контролирует качество продукции фермеров, Королевский департамент ирригации, Департамент развития земель, Департамент сельского хозяйства по распространению сельскохозяйственных знаний и Управление экономики сельского хозяйства и др.



Кроме того, Таиланд обладает богатыми природными ресурсами, и в течение всего года доступно множество видов фруктов. В каждом сезоне есть разные типы фруктов, такие как апельсины, ананасы и папайя. По этой причине Таиланд является лидером с конкурентным преимуществом на рынке. Многие иностранцы любят тайские фрукты, потому что они вкусные и доступные по цене. Выделяются по крайне мере десять видов фруктов, которые являются экономически важными и имеют широкие экспортные возможности, так как популярны за рубежом. В них входят личи, помело, рамбутан, кокосовая вода или кокосовое молоко, а также тамаринд. Помимо этого, есть фрукты, продажа которых обладает потенциальной возможностью получения экономических выгод в будущем. При этом в данном случае речь идет о продаже в Таиланде, а не зарубежных странах. Это такие фрукты как сатол, гуава, лонгконг, лангсад, джекфрут, лимон, виноград и банан. Таким образом, в Таиланде есть большое количество различных видов фруктов, которые в течение года доступны для экспорта во многие страны.



Как экспортировать тайские фрукты в Россию

Российская Федерация является страной с высоким сельскохозяйственным потенциалом, однако местное производство фруктов по-прежнему отличается низкой урожайностью и более коротким сезоном. Уровень потребления фруктов в России растет, так как россияне с высоким доходом потребляют больше свежих фруктов, чем менее обеспеченные граждане. При этом разнообразие фруктов увеличилось благодаря расширению сетей современных розничных магазинов и увеличением количества распространенных и экзотических фруктов. Некоторые виды тайских фруктов обладают уникальным вкусом, сладостью и мягкой текстурой. Это заставляет большинство россиян очаровываться вкусом тайских фруктов, таких как манго, маракуйя или даже самим дурианом. В настоящее время тайские фрукты достаточно легко найти в России — их возможно купить в универсальных магазинах.



Таиланд стремится к тому, чтобы увеличить экспорт товаров (фруктов) в Россию. В 2017 году дипломатическим отношениям между Таиландом и Россией исполнилось 120 лет. В настоящее время Россия занимает 33-ю позицию в списке крупнейших торговых партнеров Таиланда по импорту, а также первую — среди стран Содружества независимых государств (СНГ). Основными товарами, которые Таиланд экспортирует в Россию, являются автомобили и комплектующие, резиновые изделия, драгоценные камни, ювелирные изделия, консервированные фрукты и т. д. Для Таиланда основными товарами, импортируемыми из России, являются сырая нефть, удобрения, пестициды, продукция из железа и угля и др.



В предыдущие годы Таиланд направлял делегацию представителей бизнеса в Россию для установления соответствующих отношений с российской стороной. В сентябре 2017 года во Владивостоке обсуждалось расширение логистического сотрудничества между местным портом, являющимся основным и высокопотенциальным портом России, и портом Лаем Чабанг в Таиланде. В ходе визита также обсуждалось расширение каналов для облегчения финансовых транзакций при импорте и экспорте товаров между двумя странами. Кроме того, в 2018 году сотрудники Сельскохозяйственного кооператива Бан Ранг Си Мок из провинции Ратчабури и Сельскохозяйственного кооператива Нам Пат из провинции Уттарадит приняли участие в Тайском фестивале в Москве, чтобы показать российской аудитории различные сельскохозяйственные продукты и предоставить возможность попробовать вкус тайских фруктов. Положительные отзывы посетителей фестиваля предоменстроривали заинтересованность русских граждан в тайских фруктами. При этом было отмечено, что большинство россиян не имеют представления о вкусе натуральных фруктов, растущих в Таиланде.



Требования к качеству продукции на экспорт

Несмотря на то, что Таиланд является лидером по уровню экспорта в регионе АСЕАН, стране необходимо постоянно развиваться в направлении экспортного потенциала, куда входят такие аспекты как стабильность качества и объема, длительный срок хранения, хороший вкус, безопасность продукции, проверка на токсины, получение соответствующих сертификатов.



Для экспортеров наиболее распространенными препятствиями в процессе экспорта тайских продуктов (фруктов) в Россию и страны Европы являются ограничения, связанные с характером производства и сезонностью фруктов. Объем производства зависит от природных факторов, определяющих качество и количество товаров (фруктов). Ведение переговоров по установлению цен усложняется тем, что контролировать объем и качество продукции невозможно, в то время как срок хранения скоропортящихся продуктов не соответствует рыночному спросу. Другими существенными проблемами являются колебание курсов иностранных валют и отсутствие мер смягчения импортных пошлинипрочих условий, которые могли бы послужить сигналом к расширению рынка. Наконец, отсутствует эффективный метод хранения после сбора урожая, из-за чего фрукты легко погибают, не могут сохранять качество в течение длительного времени, особенно во время сезона переизбытка фруктов.



Следовательно, для того, чтобы экспорт тайских продуктов развивался, необходимо предпринимать разумные действия на стадии выращивания. Прежде всего, требуется рациональный и систематичный производственный план. Здесь необходимо учесть данные исследований графика посадки, настроить эффективное управление процесса сбора урожая, установить правила регулирования температуры, подходящей для каждого фрукта. Таким образом, продолжительность жизни и уровень свежести продуктов (фруктов) возрастет, а вместе с этим — качество и прибыль.



Стандарты контроля качества продукции (фруктов) перед экспортом

Таиланд установил стандарты контроля качества продукции (фруктов), экспортируемой в Россию, а именно:



1. Производственный контроль



1.1 НСХП (Надлежащая сельскохозяйственная практика) — стандарт, включающий проверку воды, используемой в производстве, площади, используемой для посадки, опасных материалов для посадки, регистрации данных, проверки личной гигиены, транспортировки и хранения.1.2 НПП (Надлежащая производственная практика) — стандрт, включающий контроль за безопасностью проведения работ на месте, контроль сбора урожая, обучение предпринимателей и фермеров, контроль производства этикеток и продукции.1.3 ХАССП (Анализ рисков и определение критических контрольных точек) -стандарт, включающий осмотр и надзор, состоит из наблюдения за посадкой, осмотра посадки, контроля опасных веществ без примесей.

Соблюдение стандартов контроля качества продукции (фруктов) способствует предотвращению различных опасностей и заражений, с которыми потребители могут столкнуться в результате потребления пищевых продуктов. Выполнение процессов планирования, контроля и наблюдения гарантирует потребителям, что установленные стандарты будут оставаться эффективными в любых условиях.



2. Послеурожайная проверка тайской продукции (фруктов)



Данная проверка важна для экспорта, так как предоставляет информацию о соответствии свежих фруктов квалификационным требованиям. Прибыль будет зависеть от качества фруктов, а качество — от надлежащего контроля за текстурой, составом воды, химическим составом, условиями ухода, управлением посадкой, соблюдением норм температуры и влажности, увеличением срока хранения для предотвращения потери веса, контролем за поддержанием цвета фруктов и т. д. Таким образом, производитель всегда должен выполнять тщательную проверку и внимательно следить за всеми процессами перед экспортом.



Подготовка к экспорту начинается с сортировки. Бывают случаи, когда форма продукта не соответствует надлежащему качеству, особенно это касается манго и дуриана. К примеру, форма может быть повреждена насекомыми. В этом случае продукт отправляется на деинфекцию, где обрабатывается специальным средством «Хлорокс» (10%). Это средство способствует борьбе с грибком, антракнозом, гнилью. Только после прохождения подобных процедур продуктможет быть отправлен на рынок в России или другой стране. Важно уничтожать насекомых, муравьев, трипсов, мучнистых червецов, пауков (если речь идет о таких фруктах как мангустин, рамбутан, дуриан, орхидеи) и плодовых мух с помощью пара (паровая термообработка), радиации, обработки холодом. Данные меры значительно продлевают жизнь фруктов, так как предотвращают влияние насекомых на процентное содержание муки и сахара во фруктах.



Подготовка документов

Для того, чтобы получить разрешение на экспорт, необходимо предоставить соответствующие сертификаты качества, требуемые тем или иным государством. Прежде всего, это фитосанитарный сертификат. Фитосанитарный сертификат — это официальный документ, необходимый при отправке подкарантинной продукции, такой как растения, растительные продукты и пр., выданный Департаментом садоводства, сельского хозяйства, продовольствия или водных ресурсов страны-экспортера. Он может быть выдан только должностным лицом государственного ведомства, уполномоченного Национальным агентством по защите растений. Деятельность данного агентства направлена на защиту от угрозы распространения вредителей, заражения или болезней в стране импорта. Еще один сертификат, который необходимо предоставить, это сертификат о наличии остатков пестицидов, выданный сертификационной компанией «Системы научной сертификации». Данная компания требует, чтобы все фермеры, упаковщики и дистрибьюторы представляли послеурожайный отчет, полную форму раскрытия информации, описание всех химических веществ, которые используются в процессе доставки и маркетинга. Далее компания выполняет инспекции на месте, отбор проб продуктов и лабораторные анализы, а также анализ остатков. Затем публикуется список протестированных пестицидов. Описанный контроль качества позволит экспортировать в Россию фрукты с надлежащим качеством, гарантией их свежести, чистоты и безопасности.



3. Отбор и упаковка



Данные шаги наиболее важны и приоритетны для предпринимателей. Получение качественных фруктов с сельскохозяйственных плантаций и выбор стандартизированной упаковки приведет к увеличению срока хранения товаров (фруктов), а также упаковочных коробок и корзин. Упаковка должна быть качественной, гигиеничной, легко проветриваемой и иметь свойство выдерживать нагрузки при транспортировке. Упаковка не должно иметь посторонних запахов и посторонних предметов. Также необходимо обеспечить наличие четких этикеток и товарных знаков, информации о циркуляции температуры и воздуха, процедуре контроля качества. Все это позволит улучшить и модифицировать операции в будущем, а также повысить эффективность при работе с клиентами.



В заключение, тайские фермеры придают большое значение стандартам продукции (фруктов) для экспорта. Они внимательно контролируют каждый этап производственного процесса. Благодаря этому потребители получают фрукты хорошего качества. Это также вселяет уверенность и доверие потребителей к продуктам, импортируемым из Таиланда.

