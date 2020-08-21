разделы

реклама

журналы

USD

74.445 (0,97%)

EUR

87.736 (0,31%)

MOEX

3007.02 (0,45%)

BRENT

44.33 (-1,27%)

Пшеница

523.2 (0,73%)

Сахар

13.01 (-1,74%)

USD

74.445 (0,97%)

EUR

87.736 (0,31%)

MOEX

3007.02 (0,45%)

BRENT

44.33 (-1,27%)

Пшеница

523.2 (0,73%)

Сахар

13.01 (-1,74%)

USD

74.445 (0,97%)

EUR

87.736 (0,31%)

MOEX

3007.02 (0,45%)

BRENT

44.33 (-1,27%)

Пшеница

523.2 (0,73%)

Сахар

13.01 (-1,74%)

Капельное орошение. Что выгоднее: автоматизация или человеческий труд?

Партнерский материал


ЗАО «Новый век агротехнологий»

ЗАО «Новый век агротехнологий»

Что такое автоматический капельный полив? Это технический комплекс, который обеспечивает равномерный и регулярный полив определенного участка. Управляет автоматизированным орошением специальный блок — контроллер, определяющий необходимость увлажнения и действующий согласно заданной программе

Автоматизированная система капельного полива состоит из капельной ленты (полиэтиленовой трубки со встроенными капельницами с шагом от 10 см до 50 см), узла внесения удобрений, насоса, а также различных клапанов и кранов. Капельница имеет элемент в виде капиллярного лабиринта, проходя через который, вода замедляет ход и вытекает по каплям. Также в систему могут входить такие приборы, как метеостанции и датчики влажности почвы. 


Контроллеры всех производителей оборудования для автоматического орошения можно разделить на бытовые (для полива небольших участков) и профессиональные, предназначенные для орошения большого количества зон. 

Полив работает по графику: в нужное время устройство подает воду, а через определенный промежуток времени, заданный в настройках, ее отключает. Есть высоко автоматизированное оборудование — оно следит за погодными условиями, влажностью почвы и, в соответствии с этими данными, корректирует свою работу. В более простом варианте система в заданное время включает и выключает подачу воды. 

Когда контроллер полива отсутствует, открывать подачу воды и прекращать ее должен человек. Который, к сожалению, может заболеть, опоздать, не явиться на работу или проигнорировать правила эксплуатации системы. 

Каждый руководитель сталкивался с ситуацией, когда несмотря на все усилия, объяснения, подготовку, инструкции и напоминания подчиненный не выполняет задачу. В худшем случае по вине некомпетентного или недобросовестного сотрудника может произойти отказ оборудования, что приведет к огромным расходам: затратам на ремонт и упущенной от простоя выгоде.

Автоматизировать или нет? 

Перед тем как принять решение об устройстве автоматизированной системы капельного орошения, рекомендуется ознакомиться со всеми ее преимуществами. Безусловно, автоматический процесс значительно сэкономит время и облегчит процедуру увлажнения почвы и внесения удобрений. А также исключит потенциальные риски, связанные с человеческим фактором.


Однако автоматизировать полив стоит лишь в том случае, если у вас есть постоянный источник подачи воды. Кроме того, стоит учитывать, что автоматизация потребует покупки дополнительных элементов к системе капельного орошения, что повысит ее себестоимость.

Получить профессиональные рекомендации по выбору автоматического блока управления для системы капельного орошения можно у специалистов ЗАО «Новый век агротехнологий». Компания разрабатывает оборудование, которое может работать без участия человека. Оно организует полностью автоматизированный цикл орошения, автоматически включается и отключается, регулируя не только продолжительность орошения каждой зоны, но и частоту: в течение дня, недели, месяца, по четным или нечетным числам. В зависимости от настроек полив может производится от одного раза в час до одного раза в неделю.

ЗАО «Новый век агротехнологий» 

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама