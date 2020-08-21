Капельное орошение. Что выгоднее: автоматизация или человеческий труд?

ЗАО «Новый век агротехнологий»

Что такое автоматический капельный полив? Это технический комплекс, который обеспечивает равномерный и регулярный полив определенного участка. Управляет автоматизированным орошением специальный блок — контроллер, определяющий необходимость увлажнения и действующий согласно заданной программе

Автоматизированная система капельного полива состоит из капельной ленты (полиэтиленовой трубки со встроенными капельницами с шагом от 10 см до 50 см), узла внесения удобрений, насоса, а также различных клапанов и кранов. Капельница имеет элемент в виде капиллярного лабиринта, проходя через который, вода замедляет ход и вытекает по каплям. Также в систему могут входить такие приборы, как метеостанции и датчики влажности почвы.







Контроллеры всех производителей оборудования для автоматического орошения можно разделить на бытовые (для полива небольших участков) и профессиональные, предназначенные для орошения большого количества зон.



Полив работает по графику: в нужное время устройство подает воду, а через определенный промежуток времени, заданный в настройках, ее отключает. Есть высоко автоматизированное оборудование — оно следит за погодными условиями, влажностью почвы и, в соответствии с этими данными, корректирует свою работу. В более простом варианте система в заданное время включает и выключает подачу воды.



Когда контроллер полива отсутствует, открывать подачу воды и прекращать ее должен человек. Который, к сожалению, может заболеть, опоздать, не явиться на работу или проигнорировать правила эксплуатации системы.



Каждый руководитель сталкивался с ситуацией, когда несмотря на все усилия, объяснения, подготовку, инструкции и напоминания подчиненный не выполняет задачу. В худшем случае по вине некомпетентного или недобросовестного сотрудника может произойти отказ оборудования, что приведет к огромным расходам: затратам на ремонт и упущенной от простоя выгоде.



Автоматизировать или нет?

Перед тем как принять решение об устройстве автоматизированной системы капельного орошения , рекомендуется ознакомиться со всеми ее преимуществами. Безусловно, автоматический процесс значительно сэкономит время и облегчит процедуру увлажнения почвы и внесения удобрений. А также исключит потенциальные риски, связанные с человеческим фактором.







Однако автоматизировать полив стоит лишь в том случае, если у вас есть постоянный источник подачи воды. Кроме того, стоит учитывать, что автоматизация потребует покупки дополнительных элементов к системе капельного орошения, что повысит ее себестоимость.



Получить профессиональные рекомендации по выбору автоматического блока управления для системы капельного орошения можно у специалистов ЗАО «Новый век агротехнологий» . Компания разрабатывает оборудование, которое может работать без участия человека. Оно организует полностью автоматизированный цикл орошения, автоматически включается и отключается, регулируя не только продолжительность орошения каждой зоны, но и частоту: в течение дня, недели, месяца, по четным или нечетным числам. В зависимости от настроек полив может производится от одного раза в час до одного раза в неделю.

