Запрет на импорт кормовых добавок из Нидерландов может оставить российских коров без энергии

«Мустанг Технологии Кормления»

Компания «Мустанг Технологии Кормления» более 25 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке кормов и кормовых добавок. За годы работы компания зарекомендовала себя как надежного партнера животноводческих хозяйств, которому доверяют сотни ведущих российских предприятий. Своей миссией «Мустанг» видит повышение продуктивности и развитие животноводческих и птицеводческих хозяйств

Благодаря компетентной работе компании, а именно высокоэффективным продуктам и экспертной поддержке проектов, молочные хозяйства в среднем увеличивают надои с 5-6 тыс. кг/гол. до 9-10 тыс. кг/гол.



Достигать высоких результатов клиентам компании помогают в первую очередь технологичные и качественные продукты. К ним относится энергетический препарат для лактирующих коров «Лакто Энергия», ставший результатом научно-исследовательской деятельности экспертов «Мустанга» и нидерландской компании Daavision.



Добавка входит в число критически важных средств для поддержания здоровья и продуктивности животных. Ее действие направлено на восполнение дефицита энергии после отела, которого крайне сложно достичь другими средствами. Альтернативой «Лакто Энергии» может быть только так называемый «авансированный» тип кормления, имеющий серьезные недостатки, так как кормление животных выше нормы приводит к необратимым последствиям и сказывается на их здоровье и эффективности бизнеса. Такой тип кормления становится причиной субклинической и клинической форм ацидоза и кетоза, которые требуют дополнительного лечения.



Препарат «Лакто Энергия» производится на современном заводе Daavision в Нидерландах при соблюдении всех необходимых стандартов. Его рецептура разработана ведущими экспертами в кормлении животных и направлена на повышение продуктивности без ущерба для здоровья скота и конечного потребителя молочной продукции.



Однако 21 июля, по неожиданному решению Россельхознадзора, импорт всех кормовых добавок из Нидерландов на территорию России был приостановлен. Этот запрет ведомство объясняет несоответствием ввозимой продукции требованиям российского законодательства по содержанию ГМО-компонентов. При этом важно заметить, что решение коснулось вообще всех голландских поставщиков кормовых добавок, а не только продукции, содержащей ГМО.



«Лакто Энергия» - уникальный препарат, не имеющий аналогов на российском рынке, его производство на территории РФ на данный момент невозможно. По этой причине, запрет на импорт неизбежно скажется на животноводческих хозяйствах, в связи с отсутствием эффективных альтернативных решений. В случае, если он продлится долго, это решение непосредственно повлияет на качество кормления и рентабельность животноводческих хозяйств.



Компания «Мустанг» надеется на пересмотр Россельхознадзором данного решения, так как оно затронуло не только производителей продукции с незарегистрированными в РФ ГМО-компонентами, но и проверенных и добросовестных подрядчиков, использующих альтернативные и полностью безопасные ингредиенты.

