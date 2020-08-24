Запрет на импорт кормовых добавок из Нидерландов может оставить российских коров без альтернативы антибиотикам

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В начале 2000-х годов в Европе был введен запрет на использование кормовых антибиотиков. Требования к производителям были ужесточены с целью заботы о здоровье скота и потребителей молочной и мясной продукции. С этого времени производители кормов и кормовых добавок начали искать альтернативные продукты для решения задач клиентов, которые не причиняли бы вред здоровью животных и людей

В связи с тем, что бактерии вырабатывают резистентность к антимикробным препаратам, современные исследователи и производители не всегда могут найти оптимальные решения для уничтожения патогенных микроорганизмов, не менее эффективные, чем антибиотики, и при этом безопасные для здоровья.



Российский производитель и поставщик кормов и кормовых добавок «Мустанг Технологии Кормления» с 2002 года ведет активную работу по разработке и внедрению таких препаратов. Стратегия компании включает тезис о сокращении или полном отказе от использования кормовых антибиотиков. Компания смогла добиться выдающихся результатов в этом направлении: такие препараты, как «Селатек», «Сальмотек», «Биотек HP», «Токсаут Форте» зарекомендовали себя на рынке и эффективно используются ведущими российскими хозяйствами. Их эффективность и безопасность доказаны и подтверждены соответствующими опытами и документацией.



Обозначенные продукты производятся на современном заводе Daavision в Нидерландах при соблюдении всех необходимых стандартов. Их рецептуры стали результатом научно-исследовательской деятельности экспертов «Мустанга» и нидерландской компании Daavision. Препараты разработаны ведущими специалистами в кормлении животных и направлены на повышение продуктивности и улучшение здоровья животных и конечного потребителя молочной продукции.



В свете выше сказанного полной неожиданностью стало недавнее решение Россельхознадзора о запрете импорта кормовых добавок из Нидерландов. Официальным предлогом для введения эмбарго 21 июля стали систематические нарушения в части соблюдения законодательства нидерландскими поставщиками в сфере ГМО. Однако по заявлению Daavision B. V., продукция компании является результатом микробиологического синтеза, который не подразумевает содержание ГМО. Компания готова предоставить всю необходимую документацию и результаты исследований препаратов, доказывающих их эффективность и безопасность.



Продукты компании «Мустанг Технологии Кормления» уникальны, они не имеют аналогов на российском рынке, их производство на территории РФ на данный момент невозможно. По этой причине, запрет на их импорт неизбежно скажется на животноводческих хозяйствах, в связи с отсутствием эффективных альтернативных решений. В случае, если он продлится долго, это решение непосредственно повлияет на качество кормления и рентабельность животноводческих хозяйств.



Компания «Мустанг» надеется на пересмотр Россельхознадзором данного решения, поскольку, как оказалось, оно затронуло не только производителей продукции, содержащей ГМО, но и проверенных и добросовестных подрядчиков, использующих альтернативные и полностью безопасные ингредиенты.

