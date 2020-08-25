Как предупредить болезни и поддержать фертильность коров

Nedap Livestock Management

Полный контроль процессов животноводческого хозяйства — важнейший фактор успеха любого фермера. Решение для мониторинга здоровья от системы Nedap CowControl позволило тысячам фермеров добиться устойчивой работы стада с повышением продуктивности

Для успешного фермера во главе угла всегда находится здоровье животного, поэтому для ведения и управления процессами в хозяйствах необходима полная картина тенденций о динамике положения дел со стадом. Современные технологии дают управляющим надежные инструменты для быстрого получения достоверных данных о состоянии животных в режиме 24/7.



Мониторинг здоровья от Nedap (Nedap Health Monitoring) — инструмент для поддержания здоровья, фертильности и продуктивности коров. Он круглосуточно регистрирует данные о поведении, точно определяя состояние коровы — здоровье, комфорт, пищеварение, и возможные слабые места. Эта информация помогает на ранней стадии определить проблемы со здоровьем, контролировать процесс выздоровления, отслеживать состояние коровы в транзитном периоде, что сохраняет время и деньги.



Решение для мониторинга здоровья от Nedap состоит из датчиков SmartTags, которые с помощью приемной антенны и блока обработки данных непрерывно передают информацию в облачное хранилище, где она обрабатывается в специальной программе, формирующей отчеты и оповещения на компьютере или смартфоне пользователя.



Доступны два вида датчиков SmartTag: для крепления на шею и на ногу. Нашейный датчик регистрирует время поедания, жевания и неактивный период. Датчик для ноги регистрирует время стояния, лежания, количество шагов и подъёмов.







Предотвратить потери!

В процессе работы система сравнивает поведение животного со стандартами оптимального состояния, предыдущим поведением коровы и поведением группы, в которой она находится. На основе выявленных изменений или отклонений формируются отчеты, чтобы сотрудники фермы могли быстро решать проблемы, которые еще не заметны невооруженным взглядом.



К примеру, пристальное наблюдение за поведением коров в период отела позволяет определить, какие коровы нуждаются в дополнительном внимании в этот рискованный период, когда они более подвержены заболеваниям из-за изменений в окружающей среде, питании, энергетическом балансе и стрессе. Изменение поведения может указывать на конкретные проблемы со здоровьем, связанные с отелом. Их выявление помогает предупредить выбытие ценного животного.



Прием пищи, жевание и активность являются важными показателями восстановления после проблем со здоровьем. Коровам с аномальным поведением во время восстановления может потребоваться дополнительное клиническое обследование, чтобы фермер избежал серьезных потерь.



Функционал Nedap Health Monitoring

- Формируются ранние оповещения о состоянии здоровья коров, нуждающихся в срочной помощи



- Формируется список «животных, которых нужно проверить сегодня», если замечены отклонениями от нормального поведения



- Функционал позволяет интенсивно наблюдать за периодом стельности и за коровами, которые восстанавливаются после отела.



Помимо оповещений в случае отклонений, система автоматически формирует отчеты:



каждые 48 часов обо всех видах активностей животного;



каждые 60 дней об активности животного в сравнении с эталонной группой.



Все это позволяет быть на шаг впереди проблем, решая их и экономя на ветпрепаратах, трудозатратах, потерях молока.



Истории успеха тысяч фермеров подтверждают пользу решения для молочных хозяйств. Кроме того, инструмент легко использовать любому члену команды. Ведь система, анализируя все факторы и состояния животного, выдает предупреждения, списки дел и отчеты, чтобы команда могла оперативно реагировать.



Рассказывают фермеры Дирк и Михаэль Шредеры:

В хозяйстве содержится 500 молочных коров, из которых 410 лактирующих животных и 600 голов молодняка.



При этом надой составляет 10 тыс. кг на корову, с более чем 4% жира и 3,43% белка.



В хозяйстве работает 13 штатных сотрудников, обрабатывается 1000 гектаров земли.



Результаты использования системы:

Сокращение межотельного периода с 400 до 397 дней.



Сокращение трудозатрат — воспроизводством управляет не два, а один человек



Улучшение условий труда



Предотвращение множества проблем со здоровьем животных.



«Если бы нам снова пришлось выбирать, мы бы опять выбрали вложить деньги в Nedap CowControl. Установка прошла гладко и быстро. Ты просто включаешь систему, и она работает. Мы приняли решение довольно быстро, однако все равно перед этим посетили другие фермы с этой системой. Для нас сегодня это действительно работающая система управления стадом. Ее результаты налицо — окупаемость инвестиции произошла за три года», — отметил Дирк Шредер.



Решение для мониторинга здоровья от Nedap, так же, как и решение для выявления охоты, интегрируется с комплексными программами управления стадом (например, Dairy Comp, Uniform Agri). Это позволяет объединить и проанализировать всю доступную информацию. Например, информация о здоровье анализируется вместе с информацией о кормах и надое, а также с ветеринарным блоком.



О решении Nedap CowControl для определения охоты можно прочесть по ссылке https://www.dairynews.ru/news/kontrol-proizvodstva-v-molochnom-khozyaystve.html?sphrase_id=9128694



Скачать брошюру на русском языке https://www.nedap-livestockmanagement.com/wp-content/uploads/2020/03/Nedap-CowControl-brochure_RU_v4.pdf



Дистрибьюторы решений Nedap для КРС в России https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/distributors/?fbclid=IwAR3Cno-YXg1EhguDNvuBggVvdV8BEcFG8qwX4Fo_0fCUJ8dv0isFMfU8XpM

