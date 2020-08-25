Kverneland примет участие в «Агросалон-2020»

Kverneland Group

Kverneland Group примет участие в международной сельскохозяйственной выставке «Агросалон-2020», которая пройдет с 6 по 9 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Впервые на столичной площадке сельхозмашиностроительный концерн выступит одной большой семьей с Kubota и Great Plains, чтобы показать гостям мероприятия наиболее полное предложение на рынке сельскохозяйственной техники

На объединенном стенде площадью порядка 1000 кв. м. будет представлено 9 моделей самоходной и прицепной сельскохозяйственной техники, среди которых новинки:



трактор Kubota M7153, с которым корпорация Kubota вышла на отечественный рынок в этом году;



инновационное интегрированное решение для прессования и обмотки в один прием — модель рулонного пресс-подборщика Kverneland FlexiWrap, который будет представлен в России впервые;



новая модель культиватора Great Plains TERRA-MAX.



Помимо этого, Kverneland Group принимает участие в конкурсе инноваций выставки «Агросалон-2020», представив на суд профессионального жюри свое ноу-хау — уникальную систему замены расходников на культиваторах и плугах Kverneland Knock-on.



Она представляет собой универсальный замок, который при помощи двух болтов крепится на лемех плуга или стойку культиватора и позволяет за 10 секунд, имея под рукой лишь молоток и зубило, произвести замену изношенного расходника. В результате этого достигается экономия до 90% рабочего времени и трудозатрат.



Долота системы Knock-on универсальны: они имеют возможность установки на любые типы корпусов вместо стандартных долот без правой или левой ориентировки, что открывает перед сельхозпредприятиями возможность оптимизации склада запасных частей. Кроме этого, система позволяет сокращать эксплуатационные расходы, так как долота обладают усиленной прочностью, меньшим сопротивлением и служат дольше обычных, позволяя использовать их на особенно твердых почвах.



Система испытывалась в суровых условиях каменистых почв Норвегии, откуда родом бренд Kverneland, и доказала свою надежность: детали системы имеют коническую форму, а основание и долото крепятся при очень высоком давлении, что исключает его потерю. К тому же и сама почва давит на рабочий орган, добавляя прочности такому замку.



Также в экспозиции стенда можно будет увидеть: плуг Kverneland 150B, глубокорыхлитель Kverneland DTX, дисковую борону Qualidisc, полевой опрыскиватель Т4 последней серии, разбрасыватель минеральных удобрений Exacta TL с системой автоматического включения и выключения секций GEOSPREAD, навесную косилку Kverneland 3233 FT.



Стенд компании будет располагаться в зале №14.

