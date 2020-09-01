В Кабардино-Балкарии состоялась уникальная обучающая программа для сельхозпроизводителей «Пионер АгроАкадемия»

Corteva Agriscience

25-26 августа 2020 года на базе ООО «ЭРГ» Урванского района Кабардино-Балкарии состоялось первое мероприятие 7-й ежегодной «Пионер АгроАкадемии» - уникальной обучающей платформы для сельхозпроизводителей, которую организовывает международная компания Corteva Agriscience. Полевые практические семинары собрали более 250 аграриев не только республики, но и соседних регионов — Чеченской республики, Северной Осетии и Ставропольского края

При организации практических полевых семинаров 7-ой «Пионер АгроАкадемии» компания Corteva Agriscience стремилась реализовать концепцию непрерывного обучения для того, чтобы даже постоянные участники мероприятий прошлых лет могли узнать для себя что-то новое в технологии возделывания таких культур как кукуруза и подсолнечник.



Среди реализованных на полях «АгроАкадемии» опытов были представлены результаты 8 уникальных испытаний, в том числе опытный участок «колесо стресса», демонстрирующий влияние норм высева на продуктивность гибридов. Интерес посетителей также вызвала опытная локация «машина времени», которая воссоздает все ключевые этапы вегетации культур, чтобы на реальных посевах обратить внимание агрономов на различные фазы физиологического развития растений и влияния на них внешних факторов.



Организаторы продемонстрировали участникам «АгроАкадемии» результаты уникальных испытаний с нарушением опыления кукурузы и влиянием града на посевы культуры в разной фазе вегетации. В рамках силосного блока животноводы получили информацию об особенностях заготовки кукурузы на корм в разной уборочной спелости и работу портативного анализатора кормов Aurora на образцах кукурузного силоса.



Также первый раз в России были представлены результаты использования семян, прошедших обработку биологическим стимулятором роста LumiBio из эксклюзивной линейки средств защиты посевного материала Pioneer — LumiGen. Данные подтвердили эффективность обработки в условиях российских полей — наблюдался прирост вегетационной массы, более мощное развитие корневой системы (+15% к стандартной обработке), а также быстрое раннее развитие и цветение.







Традиционно всеобщее внимание привлекли делянки, где наглядно демонстрировались наиболее распространение ошибки аграриев — влияние некорректных норм высева, нарушение оптимальной скорости сева и его глубины на последующие этапы вегетации кукурузы и подсолнечника и их продуктивность. В испытаниях этого года закладывались опытные участки большей площади с помощью соответствующей сельхозтехники, что позволит наиболее точно рассчитать потери урожая, вызванные отклонениями в параметрах сева.



Специалисты Corteva предоставили участникам мероприятия агрономическую поддержку для решения наиболее актуальных проблем региона этого сезона, рассказав про технологии противостояния засухе, схемы борьбы с фузариозом стебля и початка, а также контроля совки и кукурузного мотылька.



Всего же в рамках полевых семинаров Corteva Agriscience представила 20 гибридов кукурузы, 11 гибридов подсолнечника, а также эффект от применения ряда гербицидов и фунгицидов для этих культур из портфеля Corteva.



«Наша задача в рамках корпоративных Целей устойчивого развития 2030 — обучить как можно больше фермеров по всему миру устойчивым практикам сельского хозяйства с целью передачи опыта по эффективному использованию земельных ресурсов и возделыванию культур для максимизации урожая, и прибыли аграриев, - комментирует Владимир Кушнаренков, менеджер по категории продуктов компании Corteva Agriscience. — Для компании Corteva Agriscience это мероприятие «АгроАкадемии» можно считать знаковым, потому что, проходя впервые в новой локации, оно смогло собрать столь внушительное количество не только местных сельхозпроизводителей, но представителей хозяйств из соседних регионов. Это свидетельствует о том, что за годы проведения «АгроАкадемия» стала для аграриев ценным источником практической информации и знаний. А это значит, что в достижении своей цели — повышения уровня технологии и рентабельности сельхозпроизводства в регионах России, — Corteva Agriscience движется в правильном направлении, и мы услышаны».



В этом году компания планирует провести дополнительно три мероприятия в рамках 7-ой «Пионер АгроАкадемии»: 4 сентября в Воронежской области в формате онлайн-трансляции, а также 9 и 15 сентября в Оренбургской и Волгоградской областях в формате традиционных полевых мероприятий.







О Corteva Agriscience

Corteva Agriscience - это публичная, глобальная, исключительно сельскохозяйственная компания, которая предоставляет фермерам по всему миру наиболее полный портфель в отрасли, включая сбалансированный и разнообразный набор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности. Будучи представленной одними из самых известных брендов в сельском хозяйстве и владея ведущим в отрасли портфелем продуктов и технологий, который имеет значительные возможности для роста, компания стремится работать с заинтересованными сторонами всей продовольственной системы, поскольку выполняет свое обязательство обогащать жизни тех, кто производит, и тех, кто потребляет, обеспечивая развитие будущих поколений. Corteva Agriscience стала независимой публичной компанией 1 июня 2019 г. Ранее компания была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont. Более подробную информацию можно найти на сайте www.corteva.ru



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