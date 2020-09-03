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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Corteva Agriscience открывает новый комплексный исследовательский центр по изучению сельскохозяйственных культур в Сегеде, Венгрия

Партнерский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Передовые научные возможности в области семеноводства и защиты растений будут сосредоточены на разработке устойчивых решений для фермеров по всей Европе

Международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience сообщает об объединении и расширении своих возможностей в области исследования семян и средств защиты растений в комплексном исследовательском центре, расположенном в Сегеде, Венгрия. Центр служит хабом для сотрудничества членов научной команды Corteva Agriscience для разработки новаторских и устойчивых сельскохозяйственных решений для фермеров Европы и всего мира.

Новый интегрированный центр в Сегеде с общим объемом инвестиций $1,9 млн является одним из крупнейших комплексных исследовательских центров по изучению сельскохозяйственных культур компании Corteva в Европе. В новом офисе работают 34 человека, в том числе восемь ученых, которые занимаются инновациями в области семеноводства и защиты растений.

Команда селекционеров, базирующаяся в Сегеде, отвечает за селекцию кукурузы и подсолнечника и разработку элитной гермоплазмы Corteva. Команда разрабатывает гибриды с высоким потенциалом урожайности и агрономическими качествами, включая устойчивость к тепловому стрессу, что является распространенным явлением в континентальной Европе. Предыдущая селекционная работа команды внесла свой вклад в создание многих продуктов, формирующих рынок, в том числе устойчивых к гербицидам гибридов подсолнечника ExpressSun® бренда Pioneer®, высокоолеиновых семян подсолнечника и лидирующей на рынке линейки продуктов гибридов кукурузы Optimum® AQUAmax® бренда Pioneer®. Возможности команды по формированию набора характеристик родительских форм и производственные исследования также поддерживают работу семенного завода, расположенного в соседнем городе Сарваш.

Команда интегрированных полевых научных исследователей, базирующаяся в Сегеде, в рамках полевых испытаний сосредоточена на разработке новых решений по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, а также на разработке технологий по обработке семян и биологических препаратов.

«Это очень важная веха в истории Corteva Agriscience, так как три значимых научно-исследовательских подразделения объединены для сотрудничества и разработки передовых решений для фермеров Венгрии и других европейских стран. Благодаря этой интеграции мы создаем творческую среду для инноваций и повышения операционной эффективности, используя синергию трех ранее отдельных объектов. В соответствии с нашими недавно объявленными Целями устойчивого развития 2030 мы остаемся приверженными нашему стремлению разрабатывать и внедрять инновационные и устойчивые сельскохозяйственные решения на благо наших клиентов, потребителей и сообществ, которые мы обслуживаем, — сообщил Абелардо Де Ла Вега, руководитель отдела селекционных технологий компании Corteva Agriscience в Европе. — Эта работа также подразумевает то, что каждая новая концепция продукта, которую разрабатывает Corteva Agriscience, перед выпуском на рынок должна пройти соответствие конкретным критериям устойчивости для фермеров и потребителей».

«Мы рады объединить дополняющие друг друга знания и опыт наших ученых в рамках миссии Corteva Agriscience предлагать фермерам комплексные решения, помогающие максимизировать их продуктивность», — добавил Андреас Хубер, руководитель отдела интегрированных полевых исследований в регионе EMEA компании Corteva Agriscience.

Corteva Agriscience 

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