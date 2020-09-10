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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Цифровые инструменты для молочных ферм

Партнерский материал


«Мустанг Технологии Кормления»

«Мустанг Технологии Кормления»

С 2019 года Минсельхоз РФ развивает ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» - единую национальную цифровую платформу по управлению сельским хозяйством и оптимизацией производственных процессов, которая позволит сократить расходы предприятий, увеличить показатели производства по объемам получаемого сырья и продукции, а также по показателям финансово-хозяйственной деятельности

В министерстве надеются, что этот проект сможет стимулировать развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе и повысить компетенции специалистов сельхоз предприятий в области цифровой экономики и работы с новыми продуктами и технологиями.

Диджитализация сельского хозяйства — тренд, который будет развиваться дальше и который неизбежно затронет все направления деятельности. Все последнее время в сфере АПК активно внедряются различные цифровые решения. Компания «Мустанг Технологии Кормления» стала одной из первых, кто выдвинул на рынок свои разработки, а именно три инструмента: систему Искусственного Интеллекта для молочных ферм, «Простые решения» и «КауPRO», позволяющие контролировать, анализировать и прогнозировать результаты предприятия значительно быстрее и эффективнее человека.

Система Искусственного Интеллекта представляет собой платформу для полного анализа всех процессов на предприятии: от текущего состояния каждой коровы до возможности прогнозировать продуктивность на две лактации вперед.

«Простые решения» - это программа аналитики и прогнозирования для молочных ферм, объединяющая данные по доильному залу, системе управления и системе кормления и составляющая прогнозы по 80 показателям.

«КауPRO» - система управления стадом. Она предоставляет подробные данные о доении, кормлении, росте, воспроизводстве, лечении каждого животного в одной базе.

Минсельхоз обязуется оказывать активную поддержку предприятиям, внедрившим цифровые решения на свои площадки, и содействовать развитию компетенций в области цифровых решений у специалистов в сфере АПК. 

«Мустанг», в свою очередь, отмечает, что за счет использования цифровых инструментов существенно повышается рентабельность производства и точность данных и прогнозов на будущее. Также эксперты компании заявляют, что тенденция на использование искусственного интеллекта неизбежно приведет к прозрачности как новой норме рынка. Она будет включать в себя как прозрачность состава (компонентов) и происхождения кормов, так и прозрачность ценообразования и всего процесса производства молока. Преимущество получат предприятия, которые раньше других адаптируются к новой конкурентной обстановке.


«Мустанг Технологии Кормления» 

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