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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Стоимость маркировки молочной продукции будет снижаться

Партнерский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

В 2021 году российская молочная отрасль перейдет на работу в условиях обязательной маркировки

По оценкам экспертов инвестиционно-технологического холдинга Original Group, для крупных производителей затраты на необходимое оборудование и программное обеспечение составят в среднем 15 млн руб., а для небольших предприятий не превысят 100 тыс. руб. 

В настоящее время идет активное переоснащение компаний-производителей, торговых и дистрибьюторских сетей соответствующим аппаратным и программным обеспечением нового класса. Стоимость выбранного решения зависит от многих факторов: объемов выпуска, форматов упаковок, способов нанесения и агрегации, количества линий и производственных участков, набора складских и логистических операций. Все эти составляющие учитываются промышленными информационными системами нового класса Track & Trace, позволяя повысить прозрачность и эффективность процессов.

При этом, считают специалисты, со временем стоимость маркировки будет только снижаться. Например, в 2019 году было принято решение о 100%-ной локализации производства компонентной базы в России, чтобы снять риски, связанные с возможным закрытием границ, обеспечить доступность сроков и снизить цену. Российские разработчики стремятся создать экономичные и эффективные решения для маркировки. В частности, им удалось многократно снизить стоимость экономичной пьезоэлектрической UV-печати на высокой скорости за счет удешевления расходных материалов. 

Еще один способ снизить затраты для предприятия — принять участие в эксперименте, который проводится до внедрения обязательной маркировки. Оператор данного проекта, компания ЦРПТ, компенсирует его участникам значительную часть расходов, связанных с внедрением нового оборудования и программного обеспечения.

ЦРПТ 

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