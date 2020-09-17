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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Квернеланд Груп СНГ» объявляет о пополнении в семействе сеялок Optima

Партнерский материал


«Квернеланд Груп СНГ»

«Квернеланд Груп СНГ»

Компания «Квернеланд Груп СНГ» запустила продажу нового продукта: сеялки точного высева Kverneland Optima RS, характерной особенностью которой является возможность практически индивидуальной адаптации машины под различные требования, высеваемые культуры и технологии

С начала агросезона-2020 на российском рынке доступна новая разработка компании Kverneland Group - пневматическая сеялка точного высева Kverneland Optima RS. 

Одним из главных преимуществ новой модели стала конструкция рамы: за счет так называемой «открытой конструкции», теперь возможна гибкая настройка сеялки для работы с различной шириной междурядий. И если в предыдущем поколении сеялок Optima были доступны только три конфигурации для междурядий: 45 см, 50 см и 70 см, то в данной версии возможны любые варианты перенастройки ширины от 30 см до 90 см. Это позволяет практически индивидуально адаптировать машину под различные требования, высеваемые культуры, специальные технологии. 

Увеличилась мощность и самой рамы — теперь это профиль сечением 180 на 180 мм (вместо 120 на 120 мм) из высокопрочной стали, что позволяет разместить до 18 высевающих секций HD-II или SX, а главное — эксплуатировать машину с большим бункером для удобрений на 2000 л (есть возможность заказать подготовку под внесение ЖКУ). 

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Kverneland Optima RS представлена в пяти различных вариантах ширины захвата — от 6,15 м до 9,3 м, — при этом габаритная ширина ее в транспортном состоянии составляет 3 м (транспортный стандарт для европейской сельхозтехники).  Кстати, агрегат снабжен пневмотормозами, и перемещать его по дорогам общего пользования можно на скорости до 40 км/час. Это особенно пригодится хозяйствам, имеющим большой разброс между полями.

Optima RS может быть оснащена полным спектром высевающих секций Kverneland: HD-II, высокоскоростной секцией Optima SX, а также стандартной или тандемной высевающей секциями. Все электропитание и управление секциями на данном орудии осуществляется через ISOBUS, но по желанию, машина может быть поставлена и с механическим приводом.

Новая Kverneland Optima RS предназначена для посева практически всего спектра пропашных культур, а также частично зерновых, и может быть приспособлена к различным технологиям обработки полей, для стандартного посева или сева в мульчу на разных типах почв. 

По словам представителей завода, новая версия разрабатывалась с учетом пожеланий сельхозпроизводителей. И уже в весеннюю посевную успешно прошла тестирование в российских хозяйствах Краснодарский края, а также Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. 

«Квернеланд Груп СНГ» 

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