«Штрубе Рус» провела день поля в Воронежской области

«Штрубе Рус»

В Панинском районе Воронежской области компания «Штурбе Рус.» в партнерстве с «Полидон Агро» и «Лебозол Восток» провела День поля для специалистов-аграриев

На мероприятии были представлены новейшие растениеводческие разработки, а также современные комплексные методики защиты растений, адаптированные к потребностям аграриев Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской областей.



Перед российскими свекловодами стоит актуальная задача выращивания урожайных высокосахаристых гибридов свеклы различного срока созревания, устойчивых к корневым гнилям и другим заболеваниям. Для решения этой задачи специалисты «Штрубе» представили перспективные новинки «Азамат» и «Винник» в линейке сахарной свеклы VisionBlue.



Нередко хозяйства в силу дефицита посевных площадей бывают вынуждены сеять свеклу с нарушением севооборота. Обычные сорта, как правило, показывают в таком случае резкое снижение урожайности, высокую подверженность заболеваниям. Именно поэтому усилия ведущих мировых селекционеров направлены на создание гибридов, качество которых не ухудшается при провокационном посеве по предшественнику (свекла по свекле). Участники Дня поля познакомились с результатами эксперимента, проведенного с применением разработок «Штрубе». Урожаи свеклы, несмотря на намеренное нарушение севооборота (свекла по свекле), были высокими, а сами корнеплоды подвергались заболеваниям в минимальной степени.







Вниманию семеноводов была представлена пшеница ТАСОС как в чистом виде (на уровне питомника размножения), так и полученная в результате производственного посева. Эта яровая пшеница селекции «Штрубе», наряду с ее пригодностью для разведения весной, обладает особенными качествами для позднего осеннего высева, что дает производителям высокую временную гибкость посева и производственно-экономическую свободу действий. Для ее селекции была разработана специальная программа разведения, результатом которой стало создание большого количества новых сортов. Полученные сорта яровой пшеницы обладают высокой устойчивостью к холоду и морозостойкостью, высокой кустистостью и отличной способностью к регенерации по сравнению с типичной озимой пшеницей. При поздних осенних сроках сева эти сорта превосходят одновременно посеянные озимые сорта пшеницы той же группы, причем различия качеств сопротивления не наблюдаются.



Для повышения эффективности сельского хозяйства «Штрубе» ведет многолетний целенаправленный поиск схем гербицидной защиты посевов, позволяющих эффективно защищать растения от болезней и вредителей и одновременно минимизировать ущерб для окружающей среды не только для сахарной свеклы, но и для подсолнечника. Компании удалось создать высокоурожайные гибриды подсолнечника для классической технологии, для технологий Clearfield®, Express® и устойчивые к новым агрессивным расам заразихи гибриды. Результаты этой работы также были представлены участникам Дня поля.



Особое внимание в ходе мероприятия было уделено современным схемам защиты ключевых сельскохозяйственным культур и методикам применения гербицидной обработки. Научный подход в сочетании с применением наиболее прогрессивных средств обработки позволяет уменьшить подверженность растений заболеваниям, повышает всхожесть и урожайность, а также снижает агрессивность воздействия на окружающую среду. Специалисты компании, работающие в области защиты растений, продемонстрировали участникам мероприятия максимальное увеличение урожайности сортов и гибридов селекции «Штрубе», при обработке посевов сахарной свеклы, яровой пшеницы, подсолнечника и сои листовыми подкормками, а также современными микроудобрениями. Данные препараты оказывают положительное влияние на снижение стресса у растений от применения гербицидов и помогают достичь максимального потенциала растений, заложенного селекционерами компании «Штрубе».

