Corteva Agriscience

Энн Алонзо выступила с речью на Международном саммите по сельскому хозяйству и продовольствию издания POLITICO

В июне 2021 года Corteva Agriscience анонсирует план сокращения выбросов парниковых газов от своей операционной деятельности. Об этом заявила старший вице-президент Corteva Agriscience по внешним связям и директор по устойчивому развитию Энн Алонзо во время четвертого Международного саммита по сельскому хозяйству и продовольствию , который в этом году состоялся 25 сентября онлайн с участием ведущих политических деятелей и представителей отрасти. Corteva Agriscience выступила главным спонсором мероприятия.



Выступая с программной речью о переходе к экологичному сельскому хозяйству, г-жа Алонзо также сообщила, что пандемия COVID-19 подчеркнула важность инноваций в обеспечении поставок продовольствия в будущем.



«Сегодня нет более актуальной экологической проблемы, чем изменение климата, — сказала она. — За последние два года Corteva Agriscience объединила лидеров сельского хозяйства, представителей бизнеса, правительства и гражданского общества, чтобы обсудить пути для совместной работы по созданию благоприятной для климата сельскохозяйственной отрасли».



Предназначение Corteva — обогащать жизнь фермеров и потребителей — была «в значительной степени согласована» с Зеленым курсом ЕС. Г-жа Алонзо заявила, что компания проведет тщательную оценку воздействия любых политик, влияющих на сельское хозяйство и жизнь фермеров.



Она призвала всех, кто занимается сельским хозяйством и агробизнесом, «помочь повлиять на наши пути по защите планеты, расширению прав и возможностей фермеров и обеспечению потребителей более питательной пищей». По ее словам, это означает поддержку новых технологий и разработку политик, которые основываются на научных доказательствах.



«И бизнес, и гражданские или организационные лидеры, все голоса имеют вес, — сказала Энн Алонзо. — Работая вместе, мы можем обеспечить, чтобы все были услышаны, особенно фермеры. Если мы будем сотрудничать, обмениваясь передовым опытом, если будем выступать за научно обоснованную политику, если мы будем держать наших фермеров и фермерские сообщества в центре всего, что мы делаем, — нет предела нашим достижениям».



Размышляя о неопределенности, вызванной пандемией, она сказала: «События последних нескольких месяцев совершенно ясно показали, что наше призвание — и, по сути, наше обещание миру — как никогда важны. Хотя сейчас время неопределенности, очевидно, что стандартный подход к ведению бизнеса уже не подходит для будущего сельского хозяйства и производства продуктов питания».



Стратегия устойчивого развития Corteva Agriscience 2030 также была упомянута на саммите. Она включает 14 целей, которые должны быть достигнуты на протяжении следующих 10 лет. Они базируются на четырех основных направлениях: цели во благо фермеров, цели во благо земли, цели во благо сообществ и цели для операционной деятельности компании.



Среди других спикеров мероприятия были официальные лица Европейской комиссии, депутаты Европарламента, министры и представители общественных организаций. Среди тем на повестке дня — зеленое соглашение ЕС, стратегия Европейской комиссии в области биоразнообразия и фермерского хозяйства, реформа общей аграрной политики, изменение потребительских привычек, редактирование генома, передовые технологии, регуляция питания, благополучие животных, прозрачность и последствия пандемии COVID-19.

