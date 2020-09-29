В «Штрубе Рус» назвали основные вызовы и решения российского АПК

«Ростсельмаш»

Эксперты компании «Штрубе Рус» считают, что для преодоления возникших в связи с пандемией COVID-19 трудностей российскому сельскому хозяйству потребуется совершенствование технологической базы контрольно-надзорных органов, снижение бюрократической нагрузки на добросовестных производителей и исключение «серых» схем поставки посадочного материала на российский рынок

Аграрная отрасль России в настоящее время испытывает серьезные сложности в связи с нарушением международных транспортно-логистических связей. Особенно непростая ситуация складывается в растениеводстве, которое в значительной мере зависит от зарубежных поставок. Так, в свекловодстве доля импорта доходит до 99%; до 50% семян кукурузы также ввозится из-за границы. Также возникают сложности из-за перебоев с поставками удобрений, химикатов и других товаров.



С ослаблением карантинных мероприятий ситуация может нормализоваться. В этом заинтересованы как производители, так и потребители агропродукции. Однако для нормальной работы отрасли необходимо устранить бюрократические препятствия. Сейчас при обнаружении одной партии зараженных семян у какого-либо производителя (как правило, малоизвестного) все поставки из-за рубежа останавливаются. Эта модель серьезно замедляет работу всей логистической цепочки. Страдают, в том числе, добросовестные производители, предоставляющие все сертификаты и соблюдающие нормативы.



Сами контрольно-надзорные органы должны обладать достаточными ресурсами для оперативной проверки поступающей продукции. Более целесообразно прицельно проверять продукцию того производителя, который ввез в страну некачественный материал, а не создавать на границе очереди с тотальными проверками, считают в «Штрубе Рус». Именно качественный скрининг на местах поможет исключить «серые» поставки, избавиться от контрафакта, сделать рынок более цивилизованным и прозрачным.



Это станет возможным при соблюдении двух условий: исключении коррупционной составляющей и повышении технологической базы фитосанитарного контроля. Современные методики исследования позволяют быстро и точно определить наличие или отсутствие спор, грибков, инфекционных агентов, а также идентифицировать сортовую чистоту семенного материала.



Все эти меры необходимы для защиты российского рынка от некачественной продукции. При этом не надо пытаться идти по пути импортозамещения абсолютно во всем — стоит развивать сильные стороны отечественного сельского хозяйства, делиться своими наработками с иностранными коллегами и одновременно пользоваться их знаниями, опытом.



Эксперты германской компании отмечают, что залогом успеха отрасли становятся единые требования для всех игроков рынка, поддержка частного предпринимательства, инвестиции в исследования и отсутствие политической составляющей. При соблюдении этих условий сельское хозяйство страны переживет сложное время, успешно преодолеет кризисные явления и получит новые возможности для роста.

