разделы

реклама

журналы

USD

77.623 (-1,77%)

EUR

91.149 (-1,75%)

MOEX

2911.04 (0,03%)

BRENT

41.8 (0,58%)

Пшеница

563 (2,48%)

Сахар

13.42 (2,84%)

USD

77.623 (-1,77%)

EUR

91.149 (-1,75%)

MOEX

2911.04 (0,03%)

BRENT

41.8 (0,58%)

Пшеница

563 (2,48%)

Сахар

13.42 (2,84%)

USD

77.623 (-1,77%)

EUR

91.149 (-1,75%)

MOEX

2911.04 (0,03%)

BRENT

41.8 (0,58%)

Пшеница

563 (2,48%)

Сахар

13.42 (2,84%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Вакинское Агро» подвело первые итоги участия в эксперименте по маркировке молока

Партнерский материал


«Вакинское Агро»

«Вакинское Агро»

Внедрение специального оборудования не отразилось на скорости и объемах выпуска молока

Молочный завод «Вакинское Агро» подвел первые итоги участия в эксперименте по маркировке молочной продукции. На предприятии отмечают, что внедрение специального оборудования не отразилось на скорости и объемах выпуска молока, производство бесперебойно функционирует.

Завод входит в состав агрокомплекса «Вакинское Агро» и выпускает продукцию под собственным брендом «ЭКОВАКИНО»: пастеризованное молоко и сливки, кисломолочные продукты, биопродукты, сметану. На предприятии действуют четыре производственные линии мощностью до 120 т в сутки. В настоящее время все они оснащены необходимым для нанесения маркировки оборудованием.

Первые партии маркированной продукции «ЭКОВАКИНО» уже поступили в торговые сети АШАН и «Метро». В ближайшее время также ожидается начало отгрузки в «Пятерочку».

По словам директора по развитию компании Дмитрия Алескина, участие в эксперименте стало позитивным опытом для завода. «Безусловно позитивным моментом стало то, что оборудование для участия в эксперименте оператор проекта, ЦРПТ, предоставил нам бесплатно, — говорит господин Алескин. — За это время мы произвели пусконаладочные работы, освоили все технологические процессы. Могу сказать, что теперь наше взаимодействие с торговыми сетями даже упростилось. «Вакинское Агро» полностью готово к тому, чтобы начинать работу в условиях обязательной маркировки».

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлится в России до конца 2020 года. В это время все представители отрасли имеют возможность принять в нем участие бесплатно и подготовиться к внедрению в следующем году обязательной маркировки всех товарных позиций.

«Вакинское Агро» 

рекомендации

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020
Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике

«Агроинвестор»

Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике
R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»

«Агроинвестор»

R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве

«Агротехника и технологии»

Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве

реклама