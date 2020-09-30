«Вакинское Агро» подвело первые итоги участия в эксперименте по маркировке молока

«Вакинское Агро»

Внедрение специального оборудования не отразилось на скорости и объемах выпуска молока

Молочный завод «Вакинское Агро» подвел первые итоги участия в эксперименте по маркировке молочной продукции. На предприятии отмечают, что внедрение специального оборудования не отразилось на скорости и объемах выпуска молока, производство бесперебойно функционирует.



Завод входит в состав агрокомплекса «Вакинское Агро» и выпускает продукцию под собственным брендом «ЭКОВАКИНО»: пастеризованное молоко и сливки, кисломолочные продукты, биопродукты, сметану. На предприятии действуют четыре производственные линии мощностью до 120 т в сутки. В настоящее время все они оснащены необходимым для нанесения маркировки оборудованием.



Первые партии маркированной продукции «ЭКОВАКИНО» уже поступили в торговые сети АШАН и «Метро». В ближайшее время также ожидается начало отгрузки в «Пятерочку».



По словам директора по развитию компании Дмитрия Алескина, участие в эксперименте стало позитивным опытом для завода. «Безусловно позитивным моментом стало то, что оборудование для участия в эксперименте оператор проекта, ЦРПТ, предоставил нам бесплатно, — говорит господин Алескин. — За это время мы произвели пусконаладочные работы, освоили все технологические процессы. Могу сказать, что теперь наше взаимодействие с торговыми сетями даже упростилось. «Вакинское Агро» полностью готово к тому, чтобы начинать работу в условиях обязательной маркировки».



Эксперимент по маркировке молочной продукции продлится в России до конца 2020 года. В это время все представители отрасли имеют возможность принять в нем участие бесплатно и подготовиться к внедрению в следующем году обязательной маркировки всех товарных позиций.

