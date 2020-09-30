«АгроТерра» открыла продажу семян нового урожая

«АгроТерра»

ГК «АгроТерра» готовится поставить клиентам сою нового урожая. Компания отмечает хорошие показатели качества в этом году — в среднем протеина в сое больше 35%. Этот урожай выращен из собственных семян, которые «АгроТерра» производит и для себя, и для клиентов

Компания тщательно следит за качеством семян, поэтому внутренние требования к продукции в компании строже федеральных ГОСТов, а работа с качеством будущих семян начинается еще при севе.



«Сквозная система контроля обеспечивает полную прослеживаемость производства от сева до передачи клиенту. Клиенты, в свою очередь, подтверждают высокое качество семян «АгроТерры» - проводят исследования в своих или независимых лабораториях. Часто посевные показатели семян «АгроТерры» превышают нормативы ГОСТ», — отмечает руководитель направления по продажам «АгроТерры» Антон Есипов.



Компания обеспечивает многоступенчатый контроль на всех этапах производства, включая собственную семенную линию. Она оснащена оборудованием одного из лидеров в области качественной обработки зерна. Пропускная способность — 10 т семян в час. Допустимую скорость специально уменьшили почти в два раза — для минимальной травмируемости семян (этот показатель влияет на полевую всхожесть). Она составляет всего 2%, в то время как по стандартам должна быть не выше 4%.



С учетом растущего интереса переработчиков к сое, «АгроТерра» ожидает роста спроса на свои семена со стороны будущих производителей сои.

