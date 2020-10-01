Новинки и премьеры «Ростсельмаш» на «Агросалон-2020»

«Ростсельмаш»

Около 20 моделей и модификаций техники, среди которых четыре абсолютные новинки, и 10 уникальных электронных систем представит «Ростсельмаш» на международной выставке «Агросалон-2020», которая состоится в Москве с 6 по 9 октября. Площадь экспозиции составит 2,7 тыс. кв. метров

На протяжении всех дней работы выставки стенд компании будет работать в качестве основной демонстрационной и дискуссионной площадки. Одна из главных новинок — умный комбайн семейства TORUM — часть инновационного проекта «Автономная ферма», оснащенный широким спектром интеллектуальных систем в области машинного зрения, автономного движения, искусственного интеллекта, мониторинга и анализа больших данных, позволяющих добиваться высокой эффективности сельхозпроизводства и упрощающих как работу механизатора, так и агропредприятия в целом.



Стоит отметить, что на конкурсе инновационной техники международной выставки Агросалон-2020 продукция компании Ростсельмаш получила высокие оценки компетентного жюри, завоевав 1 золотую и три серебряных медали



Золотой наградой конкурса удостоена инновационная разработка «Ростсельмаш» «РСМ Ночное Видение», система помощи оператору во время ночных работ. Технология позволяет определять препятствия на рекордном расстоянии — до 1500 м. Особенно «РСМ Ночное Видение» востребована при обработке полей опрыскивателями — работы с пестицидами чаще всего проводят ночью. С помощью системы водители могут существенно увеличить производительность и увидеть те препятствия, которые были бы незаметны невооруженному глазу.



Серебряными медалями конкурса награждены сразу три прорывные разработки «Ростсельмаш». Система «Агротроник Пилот 2.0» автоматически управляет траекторией и скоростью движения комбайна и автоматически ведет его с точностью 2,5 см, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу «Агротроник». В системе «Агротроник Пилот 2.0» используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.



Инновационная система «РСМ Контроль Глубины» - еще один обладатель серебряной медали — построена на датчиках, которые позволяют измерять глубину обработки почвы или посева при выполнении операций и передавать данные о проведении операций в систему дистанционного мониторинга «Агротроник». Данная система не только фиксирует факт правильности выполнения операций, но и отправляет уведомления для возможности корректировки в режиме online. Система строится на уникальных беспроводных датчиках.



Третий серебряный призер — «РСМ Умная метка 1.0» беспроводная умная метка, которая позволяет легко идентифицировать любое прицепное или навесное оборудование. Система построена на базе ПО «Агротроник». Активная беспроводная метка легко закрепляется на раме или корпусе орудия и может быть легко зарегистрирована в мобильном приложении «Агротроник», что позволит проводить мониторинг прицепного оборудования.



Главные тракторные новинки — RSM 3000 DT и RSM 1370. RSM 3000 DT — инновационная серия гусеничных тракторов DeltaTrack с шарнирно-сочлененной рамой, мощностью 460-620 л. с. Серийное производство данных тракторов стартует в январе 2021 года и будет представлено тремя моделями RSM 3485DT, 3535DT, 3575DT. «Ростсельмаш» - единственный производитель в РФ и СНГ тракторов мощностью от 430 л. с. и выше, а модель 3575 DT — это самый мощный гусеничный трактор России.



Трактор «Ростсельмаш» RSM 1370 — новый сельскохозяйственный колесный трактор 6 тягового класса. Номинальная мощность двигателя 366 л. с. Серийное производство данной «линейки» начнется с начала 2022 года. Трактор серии 1000 предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ в средних и крупных сельхозпредприятиях от 1000 га: пахота, боронование, культивация, посев, лущение, дискование, безотвальная обработка почвы, а так же для проведения транспортных работ с прицепами и оборудованием, трамбовке силосных ям, кошению трав, и т. п.



Также в рамках экспозиции компания «Ростсельмаш» представит давно зарекомендовавшие себя на полях зерноуборочные комбайны NOVA 340 с жаткой 5 м, TORUM 785 с жаткой CORN STREAM 1270, RSM 161 с жаткой SUN STREAM 780, кормоуборочных RSM F 1300 с ПК 303, RSM F2650 с жаткой MAIZE HEADER 750 и тракторы RSM 2400 с мульчировщиком HD 800/600 и RSM 3575 DT с посевным комплексом SH-10200/АС 315.



Среди моделей прицепной техники — опрыскиватель RSM TS-6200 Sputnik. Это новая высокопроизводительная машина в линейке «Ростсельмаш», которая предназначена для защиты растений и внесения жидких удобрений. Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью пультов из кабины трактора. Рабочая скорость может достигать — 15 км/час, что гарантирует высокую производительность агрегата.



«Ростсельмаш» ждет всех с 6 по 9 октября по адресу: г. Москва (п/о «Красногорск-4», а/я 92, 65-66 км МКАД Торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити», «МВЦ Крокус Экспо», Павильон № 3, Зал № 13.

