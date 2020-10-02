«Ростсельмаш»

До 2024 года ведущий производитель аграрной техники компания «Ростсельмаш» инвестирует в производство и НИОКР 19,92 млрд рублей. Об этом было сказано премьер-министру Российской Федерации сегодня во время правительственного визита на предприятие

2 октября, в рамках рабочего визита в Ростовскую область, глава правительства РФ Михаил Мишустин впервые посетил «Ростсельмаш». Он ознакомился с деятельностью предприятия, реализуемыми инвестпроектами, осмотрел цеха по сборке тракторов, комбайнов и трансмиссий, пообщался с рабочими, посетил тест-драйв умного комбайна и лично оценил легкость управления зерноуборочного TORUM.



Михаила Мишустина сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент промышленного союза «Новое Содружество» («Ростсельмаш» входит в ПС) Константин Бабкин, генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.



В ходе визита было отмечено, что «Ростсельмаш» выступает примером интенсивного развития несырьевых секторов экономики при умелом сочетании эффективного менеджмента и действенных инструментов господдержки отечественной промышленности.



Ростсельмаш активно развивает инвестпрограмму, которая увеличилась с 17 млрд руб. до 19,9 млрд руб. и на один проект. Кейс основных бизнес-проектов «Ростсельмаш» включает создание завода тракторов полного цикла, завода опрыскивателей и посевных комплексов, производства трансмиссий, модернизацию окрасочных линий, разработку и выпуск 26 новых моделей техники.







С первыми результатами инвестиций «Ростсельмаш» премьер-министр Российской Федерации ознакомился на промышленной площадке компании. Генеральный директор Валерий Мальцев продемонстрировал главе правительства сборочное производство коробок передач для тракторов, заработавшее в августе этого года; новые тракторы 3000-й серии.



Еще одно направление инвестиций «Ростсельмаш» - НИОКР, в т. ч. цифровизация агротехнологий. Успехи компании в данном направлении Михаил Мишустин лично оценил на открытой демонстрационной площадке. Премьер-министру был представлен зерноуборочный комбайн TORUM, оснащенный широким рядом интеллектуальных систем, упрощающих работу механизаторов и агропредприятий.



«Самое лучшее — это инвестиции в новое производство, возможность локализации, в экспортный потенциал», — сказал Михаил Мишустин.



«Ростсельмаш» является единственным в России предприятием, продуктовая линейка которого включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. В группу компаний входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом «Ростсельмаш».

