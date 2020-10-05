Chevron

Chevron представил Texaco Delo 600 ADF — новую революционную технологию производства присадок, позволяющую значительно уменьшить засорение сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF), продлить срок их службы в 2,5 раза и дополнительно экономить 3% топлива на протяжении всего жизненного цикла техники

22 сентября на онлайн-мероприятии для прессы Rommel Atienza (Ромель Атиенца), главный коммерческий бренд менеджер, и Shawn Whitacre (Шон Витакр), старший кадровый инженер подробно рассказали о новом продукте.



Новое моторное масло Texaco Delo® 600 ADF с запатентованной технологией OMNIMAXTM

Моторное масло Texaco Delo 600 ADF предназначено для мощных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Благодаря особой структуре и присадкам в составе смазочного материала его применение позволяет заметно снизить эксплуатационные затраты:



✓ На 3% снижается расход топлива.



✓ Срок службы сажевого фильтра возрастает в 2,5 раза.



✓Рабочие поверхности надежно защищаются от сухого контакта за счет плотного покрытия масляной пленкой, что дает возможность отсрочить капитальный и любой другой ремонт.



Снижение эксплуатационных затрат при использовании масла Texaco Delo 600 ADF на реальном примере

В дизельных моделях фильтр DPF со временем забивается частицами сажи, которые оседают на его поверхности. Это ухудшает пропускную способность фильтра и усложняет выход выхлопных газов. Проблему легко распознать по следующим признакам:



Ухудшение динамических характеристик.



Предупреждающие значки на панели приборов.



Перебои в работе ДВС.



Для решения проблемы проводят пассивную либо активную регенерацию фильтра. Стоит эта услуга в среднем 1,5-2 тыс. руб. Если сажевый фильтр пришел в негодность, его приходится менять в сборе — регенерация не поможет. Обойдется это от 15 тыс. руб. до 90 тыс. руб., в зависимости от модели авто и разновидности фильтра.



Если для регламентного обслуживания применять масло Texaco Delo 600 ADF, эксплуатационный ресурс сажевого фильтра увеличится в 2,5 раза. За счет этого удастся сэкономить на регенерации фильтра либо его замене. В отдельных моделях сумма экономии может достигать 90 тыс. руб.



Теперь вернемся к расходу топлива. Правильно подобранное масло Texaco Delo 600 ADF дает незначительную экономию в 3%. При годовых пробегах в 30 тыс. км сумма, которую удаётся сэкономить, уже становится солидной. Её легко посчитать: при среднем расходе 10 л и годовом пробеге 30 тыс. км всего понадобится 6 тыс. л дизтоплива стоимостью 300 тыс. руб., экономия же составит не менее 9 тыс. руб.



Особенности масла Texaco Delo 600 ADF

При производстве Texaco Delo 600 ADF используется запатентованная корпорацией Chevron технология OMNIMAX™. Данное моторное масло предназначено для дизельных двигателей большой мощности и способствует сокращению образования сажи в фильтрах, гарантируют надежную защиту для самого мотора и вспомогательных систем, которые снижают токсичность выхлопных газов.



Масло Texaco Delo 600 ADF подходит для любой техники, в том числе для грузовиков и внедорожных моделей, двигатели которых испытывают повышенные нагрузки. Оно содержит всего 0,4% сульфатной золы. Допустимая же норма составляет 1% — по спецификациям API и ACEA. На эту норму и ориентируется большинство производителей масла для мощных ДВС, которые применяют гораздо больше чем 0,4% сульфатной золы.



Новая основа и присадки в составе значительно замедляют процесс засорения сажевых фильтров. Это увеличивает срок службы фильтров, интервалы между циклами их регенерации, при этом расход топлива на протяжении всего срока эксплуатации техники снижается на 3%.



Как и почему разработан данный продукт?

Поводом для разработки Texaco Delo 600 ADF стало желание помочь нашим заказчикам значительно снизить эксплуатационные расходы, не нарушая норм регулирования выбросов в атмосферу для внедорожной техники.



В 1999 году вступили в силу европейские стандарты Stage I для двигателей внедорожной техники (NRMM), а в последующие годы были приняты более жесткие нормы, касающиеся содержания окcидов азота и твердых частиц в отработавших газах.



Стандарты Stage V предусматривают широкое применение сажевых фильтров, способствующее весьма эффективному снижению выбросов твердых частиц в атмосферу. Со временем в этих фильтрах скапливаются негорючие вещества, которые нужно удалять путем регулярной очистки.



Роммель Атиенца (Rommel Atienza), бренд-менеджер по продукции в компании Chevron, комментирует появление этой разработки следующим образом:



«Слабая сторона сажевых фильтров дизельных двигателей состоит в том, что принцип их действия изначально основан на повышенном расходе топлива, ведь для выжигания скопившейся сажи необходимо большое количество тепловой энергии. Это приводит к повышенным затратам на эксплуатацию, увеличивает затраты на ТО, вынуждает внедрять дополнительные датчики.



Это и стало первопричиной появления Texaco Delo 600 ADF — масла, которое значительно снижает скорость засорения сажевых фильтров дизельных двигателей, увеличивая срок их службы в 2,5 раза».



На сегмент дорожной техники также значительно повлиял тот факт, что здесь применяется система снижения токсичности отработавших газов, которая требует обслуживания. Системы с сажевыми фильтрами дизельных двигателей используются уже многие годы, но до сих пор появляются сообщения о проблемах в их работе, особенно в регионах, где отмечаются проблемы с качеством топлива.



Независимые исследования

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году в Великобритании компанией Texaco Lubricants, 67% респондентов сообщили о проблемах с системами снижения токсичности отработавших газов, причем многие их неисправностей, по их заявлениям, были связаны с сажевыми фильтрами дизельных двигателей.



Примерно половина респондентов заявили, что сталкивались с необходимостью принудительной ручной регенерации сажевых фильтров для восстановления их работоспособности: это внеплановая работа по обслуживанию, для которой грузовой автомобиль нужно снять с рейса, а при ее проведении также сжигается топливо.



Чаще всего сообщалось о таких проблемах, как засорение сажевого фильтра, при котором требовалась его очистка или замена.



По заявлению Роммеля Атиенцы, системы с сажевыми фильтрами дизельных двигателей сейчас используются не только для дорожной техники, но и для спецтехники в строительстве, при добыче полезных ископаемых закрытым способом, при открытой разработке карьеров, в энергетике, сельском и лесном хозяйствах. Поэтому логично предположить, что эксплуатация данной техники также будет усложняться из-за засорения сажевого фильтра.



Уменьшение образования сажи в сажевых фильтрах

Сажевый фильтр дизельного двигателя задерживает до 98% выбрасываемых твердых частиц в виде сажи и золы, большая часть которых выжигается в ходе стандартных циклов регенерации этих фильтров. Однако зола является негорючим веществом, которое образуется из-за наличия металлических присадок в смазочном материале. Это значит, что со временем сажевые фильтры засорятся, владельцы техники и автопарка будут вынуждены восстанавливать их работоспособность, понесут убытки из-за простоев.



Если в сажевом фильтре будет слишком много сажи и золы, то большое количество теплоты, образующееся в ходе регенерации, может привести к выходу фильтра из строя, а стоимость его замены порой достигает десятков тысяч рублей. При засорении сажевого фильтра еще и увеличивается расхода топлива.



Но в случае с маслом Texaco Delo 600 преимущества не ограничиваются защитой сажевого фильтра. Это моторное масло отличается исключительно высокой стойкостью к окислению, что позволяет увеличить интервал его замены. Работает оно так же долго, как и другие продукты Texaco. Например, Delo 400, что подтверждено независимыми изысканиями, в ходе которых отмечена надежная защита клапанного механизма и эффективное удаление отложений с поршней.



Вся линейка моторных масел Delo 600 ADF в продаже с 1 июля 2020 года. Представлены следующие марки:



Delo 600 ADF 15W-40



Delo 600 ADF 10W-30



Краткая справка о корпорации Chevron

Корпорация Chevron — одна крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее подразделения работают по всему миру, поэтому она представлена буквально во всех сегментах энергетической отрасли.



Деятельность Chevron включает разработку, добычу и транспортировку нефти и природного газа, переработку, сбыт топлива и смазочных материалов для транспортных средств, производство и продажу нефтехимической продукции, присадок, производство электроэнергии. Штаб-квартира Chevron находится в городе Сан-Рамон, штат Калифорния. Более подробную информацию о Chevron смотрите по адресу www.chevron.com .

