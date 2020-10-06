Россельхозбанк и Сколково запускают акселератор технологических стартапов

М. Стулов

Россельхозбанк и Фонд «Сколково» запускают совместный проект «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологичных стартапов для финансового и агропромышленного секторов

Финалисты конкурса, предложившие интересные технологические разработки и подтвердившие эффективность своих решений, получат возможность реализовать пилотные проекты и впоследствии стать частью большой цифровой экосистемы Россельхозбанка.



По итогам «Акселератора РСХБ» жюри конкурса, включающее руководителей РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», отберет 10 лучших технологических стартапов. Все финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от Россельхозбанка и экспертов Фонда «Сколково» в продвижении проекта, а также доступ к возможностям цифровых экосистем РСХБ.



Победители получат возможность развития своих технологических решений по контракту с Россельхозбанком и выступят перед его руководством и Фондом «Сколково» 15 декабря 2020 года на территории инновационного центра в Москве.



Участие в программе могут принять молодые компании, предлагающие проекты по следующим направлениям:



Разработка новых цифровых финансовых продуктов и сервисов, в частности, банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц, развития электронной коммерции, брокерского обслуживания, платежных сервисов, страхования, а также управления инвестициями и частным капиталом.



Управление внутрибанковскими процессами, в том числе совершенствование инструментов обработки обращений клиентов, электронный документооборот, информационная безопасность, HR-процессы, решения по сбору и сегментации клиентских данных, нейротехнологии и развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, управления большими данными, блокчейн-решения, биометрия, цифровой маркетинг (SMM, мессенджеры, социальные сети).



Создание новых цифровых решений и сервисов по управлению фермерскими хозяйствами. К ним относятся решения для работников фермерских хозяйств, начинающих предпринимателей в агробизнесе, производителей сельхозпродукции, создателей агротехнологий.



Заявки на участие в «Акселераторе РСХБ» принимаются с 5 по 31 октября.



«Постоянно меняющийся бизнес-ландшафт требует от нас регулярного обновления стратегии развития как с точки зрения разработки и внедрения современных финансовых технологий, так и в части построения эффективной цифровой экосистемы для предприятий АПК. Для достижения этих целей необходимы лучшие инновационные решения. Наш проект помогает не только в поиске новых идей, но и открывает возможности по их развитию в полноценные востребованные рынком технологии», — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.



«На сегодняшний день Сколково является важным источником технологических ресурсов для интеграции инноваций в инфраструктуру российских компаний. В процессе акселерации участники нашего первого совместного с Россельхозбанком подобного проекта получат серьезные возможности для развития: это и масштабирование бизнеса, и техническая доработка с тестированием в реальных условиях, и как итог — пилотирование лучших решений в банке», — подчеркнул Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

