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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Золотая медаль за систему Väderstad SeedEye на «Агросалон 2020»

Партнерский материал


Väderstad

Väderstad

Вчера состоялась торжественная церемония вручения медалей и почетных дипломов независимого профессионально конкурса инновационной сельхозтехники выставки «Агросалон 2020». Система Väderstad SeedEye удостоена золотой медали

- SeedEye упрощает работу фермера и повышает производительность, снижает трудозатраты и позволяет более экономично использовать семенной материал, — говорит Евгений Жилкин, генеральный директор Väderstad в России.

SeedEye — это уникальная система подсчета количества высеянных семян и забивания сошников зерновых сеялок Väderstad. Оптические датчики, установленные в каждой семенной трубе, регистрируют каждое семя, таким образом высев можно контролировать вплоть до точного количества семян на квадратный метр. Система контроля забивания сошников SeedEye определяет, была ли по какой-либо причине заблокирована семенная трубка, и немедленно предупреждает об этом, чтобы фермер мог оперативно устранить засорение. Она также сообщает о том, что в бункере закончились семена.

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- SeedEye — это еще одна разработка, с которой Väderstad двигает сельское хозяйство вперед с помощью инноваций. Система действительно играет важную роль в точном земледелии, устанавливая количество семян на единицу площади. Это повышает точность работы сеялок, — и чем точнее вы, как фермер, тем больше шансов оптимизировать результат, — говорит Бьорн Жанссон, коммерческий директор по продукту сеялки Väderstad

Российская команда Väderstad получила награду вчера, 7 октября, в рамках проходящей в Москве выставки «Агросалон 2020». Всего на конкурс было представлено 47 сельскохозяйственных разработок разных компаний-производителей, голосование проходило в соответствии со строгими критериями об их инновационности, экономической выгоде, повышении эффективности, безопасности и заботе об экологии.

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- Сеялки Väderstad заслуженно завоевали популярность среди российских сельхозпроизводителей. Для нас, как для компании, важно постоянно повышать точность и эффективность работы фермера, и наша система SeedEye — это большой шаг в данном направлении, — говорит Евгений Жилкин.

Начиная с 2021 модельного года следующие машины могут быть оснащены системой SeedEye: Spirit 600-900S, Rapid A 600-800C/J и Rapid A400-800S. 

Модели Spirit 600-900C, Spirit R 300S и Spirit 400C/S поставляются с системой SeedEye, в том числе и в качестве опции.

Väderstad 

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