Юрий Борисов поддержал разработки «Ростсельмаш» и провел тест-драйв умного комбайна

«Ростсельмаш»

Правительственная делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым посетила стенд «Ростсельмаш» в третий день работы выставки «Агросалон 2020»

Генеральный директор компании Валерий Мальцев представил делегации новейшие образцы зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и посевных комплексов. Юрий Борисов лично оценил комфорт и эргономичность рабочего места оператора, поднявшись в кабину новейшего комбайна TORUM 785.



Особенно вице-премьера привлек стенд с электронными системами разработки «Ростсельмаш». Валерий Мальцев подробно рассказал о каждой умной системе, в чем ее эффективность для АПК и преимущества перед предыдущими аналогами. И подчеркнул, что каждая из систем активно тестируется и готова к серийному производству. Вице-премьер интересовался, насколько активно ведется партнерство с отечественными производителями, из они каких регионов, а также и посоветовал в разработках придерживаться самых высших, в том числе мировых стандартов и пожелал компании «Ростсельмаш» успехов в развитии.



В завершении Юрию Борисову провели тест-драйв умного комбайна «Ростсельмаш», где он смог лично убедиться в действии электронных систем.



На «Агросалоне-2020» «Ростсельмаш» представляет 20 моделей и модификаций техники, среди которых четыре абсолютные новинки, и 10 уникальных электронных систем. Площадь экспозиции составляет 2,7 тыс. кв. м.

