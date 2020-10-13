«Ростсельмаш» на «Агросалон-2020»: урожай соглашений, контактов и наград

«Ростсельмаш»

Более 10 тысяч посетителей, правительственные, иностранные и региональные делегации, пять высших наград, новые клиенты и контракты, соглашения о сотрудничестве, тест-драйвы, экскурсии и прямые эфиры. Таковы итоги участия компании «Ростсельмаш» в крупнейшей выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон-2020»

С 6 по 9 октября в Москве состоялась выставка «Агросалон-2020», участие в которой приняли более 230 компаний из 50 регионов России и 10 стран мира. В центре внимания участников и гостей выставки стала крупнейшая экспозиция Ростсельмаш, площадью 2,7 тыс. кв. м, а также инновационная техника и новейшие разработки компании, 20 моделей и модификаций техники, среди которых четыре абсолютные новинки, и 10 уникальных электронных систем.



Среди почетных гостей экспозиции, которые оценили и поддержали электронные и технические разработки Ростсельмаш и даже провели тест-драйв техники заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, начальник отдела проверок выполнения решений департамента контроля правительства РФ Андрей Самордин и начальник отдела промышленности департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства РФ Елена Егорова. Экскурсию по стенду провели президент «Нового содружества» Константин Бабкин, генеральный директор «Нового содружества» Дмитрий Удрас и генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.



Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений МСХ РФ Павел Бурак посетили стенд «Ростсельмаш» и оценили инновации «Ростсельмаш», которые способны увеличить эффективность российского АПК и растениеводческую отрасль в частности.







Насыщенно и продуктивно проходила работа компании с регионами. Четыре соглашения о сотрудничестве с Оренбургской, Курской областями, с республиками Чувашия и Башкортостан подписал «Ростсельмаш» на «Агросалоне». Теперь, благодаря программе «За Урожай», аграриев из этих регионов компания обеспечит современными агромашинами и предоставит оптимальные условия для их покупки.



Компания «Ростсельмаш» стал четырежды лауреатом конкурса «Агроинновации» Международной выставки «Агросалон». Жюри в составе группы экспертов рассмотрело 47 проектов со всего мира и лишь 19 из них представило к награждению пятью золотыми и 14 серебряными медалями. Золотом «Агросалона» отмечена система «РСМ Ночное видение»; серебром — «Агротроник Пилот 2.0», «РСМ Контроль глубины», «РСМ Умная метка 1.0».



«Росагролизинг» наградил «Ростсельмаш» как ведущего поставщика сельскохозяйственной техники. Свыше 55 млрд руб. составил объем поставок техники «Ростсельмаш» сельхозпредприятиям России при поддержке РАЛ.







Особый интерес вызывали новинки «Ростсельмаш». Одна из главных — умный комбайн семейства TORUM и 10 инновационных электронных систем — часть инновационного проекта «Автономная ферма», в области машинного зрения, автономного движения, искусственного интеллекта, мониторинга и анализа больших данных, позволяющих добиваться высокой эффективности сельхозпроизводства и упрощающих как работу механизатора, так и агропредприятия в целом.



Главные тракторные новинки — RSM 3000 DT и RSM 1370, которые пополнят широкий спектр агромашин компании. RSM 3000 DT — инновационная серия гусеничных тракторов DeltaTrack с шарнирно-сочлененной рамой, мощностью 460-620 л. с. Серийное производство данных тракторов стартует в январе 2021 года и будет представлено 3 моделями RSM 3485 DT, 3535 DT, 3575 DT. Трактор «Ростсельмаш» RSM 1370 — новый сельскохозяйственный колесный трактор 6-го тягового класса. Номинальная мощность двигателя 366 л. с. Серийное производство данной «линейки» начнется с начала 2022 года.



Среди новинок прицепной техники — опрыскиватель RSM TS-6200 Sputnik. Это высокопроизводительная машина в линейке «Ростсельмаш», которая предназначена для защиты растений и внесения жидких удобрений.



Изюминкой «Агросалона» стали тест-драйвы зерноуборочной и тракторной техники «Ростсельмаш» и прямые эфиры со стенда. В течении четырех дней работы выставки техника практически не останавливалась, а трансляции посмотрело несколько тысяч зрителей. Важной составляющей экспозиции «Ростсельмаш» стали экскурсии для посетителей, которые проводились практически в режиме нон-стоп.



«Агросалон-2020» завершился. У компании свой урожай — встреч и экскурсий, договоров и наград, многочисленных планов сотрудничества. Пока можно подвести предварительные итоги, но и они уже говорят о том, что крупнейшая международная выставка сельхозтехники в России закончилась для компании «Ростсельмаш» успешно.



Четыре напряженных дня (и месяцы подготовки) прошли в напряженной, но сплоченной атмосфере. В завершении выставки — общая фотография на память. Теперь снова на рабочие места, после выставки начинается новый этап — анализ, расчеты, планы поставок. Чтобы через два года снова встретиться на «Агросалоне-2022».

