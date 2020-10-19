Российские производители молочки могут заказывать упаковку с маркировкой в Беларуси

А. Гордеев

В связи с предстоящим в 2021 году введением обязательной маркировки молочной продукции некоторые производители высказывают опасения относительно технологического обеспечения этого процесса

Не замедлит ли это работу предприятия? Не отразится ли на стоимости продукции? Особенное беспокойство вызывают продукты с фольгированной упаковкой: насколько хорошо будут считываться коды? Об этом рассказал Андрей Сосонкин, официальный представитель типографии ООО «Ламифойл» (Беларусь):



Экспортно ориентированные предприятия молочной промышленности Республики Беларуси, так же как и их коллеги из России работают над внедрением обязательной маркировки. Наше предприятие стало для отрасли одним из ведущих поставщиков упаковочных материалов из фольги, таких как алюминиевые крышки для укупорки стаканов для йогуртов, сметан, фольги для упаковки мороженого, масла- жировой продукции с нанесенными на них кодами. Компания готова полностью удовлетворить потребности в данных видах упаковки молочных предприятий СНГ.



Сейчас в типографию ООО «Ламифойл» активно обращаются заказчики из Российской Федерации. В рамках эксперимента, предшествующего переходу молочной отрасли на обязательную маркировку, мы сотрудничаем с московским заводом плавленых сыров «Карат» (бренды «Волна», «Дружба» и др.), агропромышленным комплексом «Вакинское Агро» (ЭКОВАКИНО), ООО «Ровеньки МСЗ» и многими другими.



В последнее время мы принимаем в среднем три-четыре новых заказа в неделю из России — минимальная пилотная партия составляет 30 тыс. штук. Всего же с начала участия предприятия в эксперименте к нам поступило более пятидесяти обращений от производителей молочной промышленности. Некоторые клиенты испытывают затруднения в связи с началом работы в новых условиях. Действительно, маркировка молочной продукции обладает своей спецификой. Но наше предприятие работает на рынке полиграфических услуг более двадцати лет, мы детально изучили все особенности нанесения кодов на упаковку разного типа. Специалисты типографии после консультации с оператором проекта, компанией ЦРПТ, всегда могут посоветовать заказчикам в каждом конкретном случае оптимальное решение, не влияющее на скорость выпуска и стоимость продукции.

