Российские программные решения сделают маркировку дешевле

«Квантрон»

В 2021 году в России вводится обязательная маркировка молочной продукции. В связи с этим некоторые производители опасаются предстоящих расходов на необходимое оборудование. Сейчас на рынке представлены преимущественно импортные решения, но российские специалисты в области IT также начали работать в данном направлении. Выяснилось, что их решения позволяют удешевить маркировку практически в два раза. Об одном из таких продуктов рассказывает руководитель ООО «Квантрон» Максим Шадрин

Наша компания начала заниматься созданием эффективных современных систем технического зрения десять лет назад, в 2010-м году. Полтора года назад один из заводов попросил нас сделать оборудование, которое бы считывало с этикетки QR-код, помогая определить его присутствие и корректность, а также произвести его агрегацию в систему 1С предприятия. Именно тогда наши специалисты разработали систему технического зрения, помогающую решить эту задачу.



Несколько позже «Квантрон» включился в реализацию проекта маркировки по системе «Честный Знак». К этому моменту у нас уже было создано свое программное обеспечение, которое с высокой скоростью и точностью читает коды и передает их на обработку. Таким образом, на сегодняшний день мы накопили значительный опыт в создании оборудования для контроля наличия этикеток и нанесения кодов.



Отмечу: сейчас на рынке существует множество продуктов, позволяющих производителям молока работать в условиях обязательной маркировки. Но стоимость их достаточно высока, т. к. большинство из этих решений созданы за рубежом, их стоимость постоянно растет в связи с колебаниями курсов валют. Мы же создали свой собственный уникальный алгоритм, который позволяет считывать двухмерные коды и агрегировать их в базу данных предприятия.



Наше участие в проекте позволило существенно снизить стоимость необходимых технологий по сравнению с зарубежными аналогами. Поэтому сейчас высокий интерес к нашей продукции проявляют многие российские производители молока. Так, нашим оборудованием уже оснащен Рязанский агромолочный комбинат (бренд АМКА), идут многочисленные пилотные проекты в преддверии перехода всей молочной отрасли на работу в условиях обязательной маркировки.

