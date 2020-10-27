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41.1 (-1,23%)

Пшеница

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Сахар

14.83 (0,41%)

USD

77.206 (-0,07%)

EUR

90.95 (0,00%)

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Трагическая весть

Партнерский материал


«МЕГАМИКС»

«МЕГАМИКС»

Сегодня, 27 октября 2020 года, от нас ушёл Сергей Сергеевич Власов, акционер группы компаний «МЕГАМИКС», почётный профессор Волгоградского государственного аграрного университета

Скоропостижная смерть наступила от последствий перенесённого ранее гипертонического криза.

С именем Сергея Сергеевича связан стремительный взлет компании «МЕГАМИКС», обретение статуса лидера кормового рынка России. Профессионал, талантливый управленец, мудрый руководитель и очень чуткий, отзывчивый человек — таким знали его коллеги, клиенты и партнеры.

Коллектив «МЕГАМИКС» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Сергеевича, разделяет с ними скорбь и утрату.

«МЕГАМИКС» 

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