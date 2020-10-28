5 важных инсайтов конференции «Как построить завод?»

27 октября в Москве, в гостинице Holiday INN Vinogradovo состоялась конференция для участников молочной отрасли — «Как построить завод?»

В мероприятии, организованном международным машиностроительным холдингом Kieselmann и коммуникационным агентствомV-Brand, приняло участие более 80 специалистов, кроме того, более 360 просмотрело мероприятие в онлайн-трансляции.



В ходе мероприятия аналитики и руководители предприятий по переработке молока поделились опытом реализации проектов по модернизации и строительству заводов, развитию взаимоотношений с поставщиками и прогнозами о будущем отрасли. Рассказываем пять важных инсайтов с конференции «Как построить завод».



Молоко становится другим

Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (DIA) отметил, что «молочная отрасль к 2030 году перераспределится и станет не отраслью по производству молочных продуктов, а сектором производства молочных ингредиентов для других секторов промышленности». Современные потребители выбирают не традиционные продукты в своей массе, а молочные категории потребляют в таких продуктах как капучино, пицца.



С ним согласился заместитель гендиректора «Сернурского сырзавода» Тарас Кожанов. По его словам, сегодня их предприятие больше кондитерское чем молочное — на основе рикотты, которая производится из сыворотки, успешно производятся кондитерские изделия, приносящий значительный процент выручки.



Победители и проигравшие

По мнению Михаила Мищенко, в 2020 году стали очевидны категории сектора, которых можно отнести к победителям и проигравшим. Производители, запустившие свою переработку, производители традиционных молочных продуктов, локальные производители, имеющие статус на местном рынке — однозначно победители.



Проигравшие — трейдеры, молочные заводы без собственной сырьевой базы, поставщики, концентрировавшиеся только на поставках в соцучреждения.



Стабильность — показатель отбора поставщика

Заместитель директора по закупкам ГК «Молвест» Елена Пономарева в своем выступлении подчеркнула, что никому из компаний молочного рынка не интересно покупать просто товар. Гораздо важнее получать качественные услуги, интересуют компетенции и опыт работы. «Мы заинтересованы в совместных проектах, долгосрочном сотрудничестве, увеличении доли прямых контрактов», — отметила Елена Пономарева.



Модернизация — это про деньги

Модернизация, по мнению Тараса Кожанова — это то, что позволяет предприятию зарабатывать. «Это покупка будущего компании, при условии, что вы хотите, чтобы компания существовала», — подчеркнул руководитель предприятия, отметив, что желание заработать пересиливает все страхи и позволяет идти вперед.



Эффективность переработки молока достигает максимума при полной переработке всех компонентов

Анализ технологических потерь на заводе любого объема переработки, выявление недоработок процессов, оценка состава сырья и рынка сбыта позволяют достигать наиболее эффективной переработки молока.



Ставя цель, понимайте, что любой этап модернизации и обновления завода проводится для извлечения прибыли. Необходим маркетинговый анализ продуктов, с которым можно выходить на рынок и анализ рынка сырья.



Современные технологические решения позволяют достичь оптимального эффективного производства любого выбранного продукта.



Отзывы о конференции:

Алексей Крысанов, руководитель компании «Алтайские сыровары»:



- Мне понравилось мероприятие, состав спикеров и поднятые темы, все было полезно и актуально. Кроме того, хорошей была и организация, несмотря на текущую ситуацию.



Илья Бондарев, генеральный директор «УГМК-Агро»:



- Данное мероприятие точечное и оправдывает все наши ожидания. Мы прослушали много интересных докладов опытных спикеров, и я думаю, что все это будет полезно нашей компании. Особенно запомнилось выступление Юрия Власенко и Ирины Ивановой — по маркетингу и глубокой переработке молока.



Тарас Кожанов, заместитель гендиректора «Сернурский сырзавод»:



- Мероприятие компании Кизельманн «Как построить завод» - традиционный сбор старых и новых друзей из молочной отрасли. Это всегда дружеская атмосфера, интересные доклады. Доклады были техничными и очень высокого уровня. Особенно мне запомнились выступления Михаила Мищенко, Юрия Власенко. Был рад встретить старых знакомых.



Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка:



- Я счастлив, что за организацию мероприятия взялись профессионалы. И мне кажется, это лучшее мероприятие «Как построить завод» за все время и с очень интересной программой. Мне понравились выступления Юрия Власенко, полезным был доклад Елены Пономаревой, интересным — у Башира Узденова.



Владимир Калгин, председатель совета директоров «Племзавод «Октябрьский»:



- Мне было интересно прослушать все доклады спикеров конференции. В целом были интересны общение, идеи, мысли, взгляды. Неформальное общение интереснее, чем формальное — оно нужно чтобы понимать текущую ситуацию и намечать тренды на перспективу.



Меня интересует, как себя ведет рынок и как будет вести в ближайшем будущем, на конференции прозвучали очень интересные доклады по этому вопросу — у Юрия Власенко и Михаила Мищенко.



Подробнее можно ознакомиться на записи конференции, которая будет доступна до 1 ноября.

