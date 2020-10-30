«АгроТерра»

Группа компаний «АгроТерра» завершает производственный сезон-2019/20 годов. Сезон оказался непростым, и не только из-за ситуации с COVID-19

Тем не менее, «АгроТерра» перевыполнила поставленные цели — в целом по всем культурам компания превысила запланированные показатели на 14%. Так, например, среднее содержание протеина в сое в этом году не опускается ниже 35%. А средний уровень сахаристости свеклы — в районе 20%.



Проблемы текущего сезона были заложены еще прошлой зимой, отмечает Валерий Редькин, директор группы растениеводства «АгроТерры». «Из-за отсутствия осадков к началу посевной в почве было недостаточно продуктивной влаги. Низкие температуры мешали старту посевных работ. Негативно на всходах и росте культур сказались продолжительные холода и сильные осадки во второй половине мая. Такие факторы в большей или меньше степени проявлялись во всех регионах присутствия компании, — рассказал Редькин. — Несмотря на сложности, мы сработали хорошо — и это большая заслуга всей команды. Свою роль сыграла диверсификация наших производственных активов в регионах присутствия. Также очень важно то, что мы из года в год совершенствуем технологию. К концу уборочной мы подходим с недостатком влаги в полях, что мешает появлению всходов озимой пшеницы. По оценкам наших агрономов, может потребоваться масштабный пересев, а самые пострадавшие поля будут отданы под яровую пшеницу или сою. Для этого маневра их готовят уже сейчас — в частности, мы проводим глубокорыхление, что было бы необязательно для пересева только яровой пшеницей. Сейчас компания сформировала резерв семян яровой пшеницы и сои для пересева».



С похожей ситуацией столкнулись и другие сельхозпроизводители Центрального Черноземья — наблюдается повышенный спрос на семена.



«Все сорта семян, которые мы продаем, мы выращиваем и на своих полях — вот уже более 10 лет. За это время «АгроТерра» выстроила полный цикл производства семян со сквозной системой контроля, которая обеспечивает максимальную прозрачность и прослеживаемость процессов. Все сорта проходят испытания на экспериментальных полях. В итоге выбираются не просто лучшие, а максимально подходящие для каждого региона», — рассказал Антон Есипов, руководитель направления по продажам «АгроТерры».



В 2020 году «АгроТерра» настроила инфраструктуру подработки, которая позволяет обеспечить более бережное отношение к семенам. Пропускная способность такой системы — 10 тонн семян в час. Это в два раза меньше стандарта производительности, но компания выбрала невысокую скорость для обеспечения максимального качества и минимальной травмируемости. Так, по чистоте семян показатели «АгроТерры» выше ГОСТа, а травмируемость составляет всего 2%, в то время как по стандартам она должна быть не выше 4%.

