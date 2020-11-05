«Ростсельмаш» - «Привлекательный работодатель 2020»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» получила звание «Привлекательный работодатель-2020» по версии Superjob.ru. Портал представил итоги ежегодного исследования

Superjob.ru отметил активную деятельность «Ростсельмаш» по привлечению персонала и большой отклик соискателей, а также достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях. «Несомненно, звание «Привлекательный работодатель-2020», полученное компанией «Ростсельмаш» - это показатель доверия соискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке», — говорится в сообщении.



Результаты исследования «Привлекательный работодатель» подтверждаются вручением свидетельства утвержденного образца и соответствующим знаком, который в течение всего следующего года будет сопровождать корпоративную страницу со списком вакансий на Superjob.ru и других площадках.



«В 2020 году, несмотря на трудные условия в российской и мировой экономике, связанные с пандемией, компания «Ростсельмаш» увеличила производственную программу и приступила к реализации ряда стратегически важных инвестиционных проектов. Все это потребовало дополнительных трудовых ресурсов. Весной компания провела масштабный набор персонала. На промышленную площадку пришли сотни рабочих и специалистов», — сказал директор по персоналу «Ростсельмаш» Денис Радионов. Он также уточнил, что средняя заработанная плата производственных рабочих компании составляет 44 тыс. руб., что на 29% выше регионального показателя.



«Знак «Привлекательный работодатель» гарантирует cоискателю, что он получит достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях», — говорят организаторы. Таким образом, компания, признанная по результатам исследования Superjob.ru привлекательным работодателем, автоматически приобретает полный набор всех преимуществ, которые включает в себя это почетное звание. В их числе высокое доверие cоискателей и, как результат, быстрое закрытие вакансий; повышенный уровень узнаваемости бренда среди прочих равных; имидж перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.



«Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ. Продуктовая линейка включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании.

