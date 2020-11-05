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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

LEMKEN Karat 9 — для применения и на экстрамалой глубине

Партнерский материал


LEMKEN

LEMKEN

Еще более широкие возможности использования с лемехом DeltaCut

Культиватор для интенсивной обработки Karat 9 уже много лет успешно эксплуатируется по всему миру. Благодаря своим лемехам восьми разных форм он разнообразными способами применяется для обработки почвы от поверхностной стерневой до основной на глубинах от 5 см до 30 см. Новые лемехи DeltaCut (KG 35) дают возможность обработки почвы и на экстрамалой глубине до 5 см. 

Преимущества неглубокой сплошной обработки особенно заметны при запашке озимых промежуточных культур весной или первой стерневой обработке. Лемехи DeltaCut обеспечивают надежное подрезание озимых промежуточных культур и препятствуют дальнейшему извлечению влаги из почвы. Заделка остатков урожая на небольшой глубине при стерневой обработке, во-первых, стимулируют равномерное прорастание семян сорняков, во-вторых, снижает испарение влаги.

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LEMKEN DeltaCut

При средней ширине междурядья 28 см лемехи DeltaCut, имеющие ширину 35 см, гарантируют сплошной срез даже после длительного использования. Повышенную производительность на единицу площади обеспечивают лемехи с покрытием из твердого сплава, срок службы которых почти в пять раз больше обычных. Гарантируется равномерное качество работы лемехов на протяжении всего срока эксплуатации.

Karat 9 оснащен быстросменной системой лап. Лемехи DeltaCut уже имеются в продаже.


LEMKEN 

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