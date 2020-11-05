LEMKEN

Еще более широкие возможности использования с лемехом DeltaCut

Культиватор для интенсивной обработки Karat 9 уже много лет успешно эксплуатируется по всему миру. Благодаря своим лемехам восьми разных форм он разнообразными способами применяется для обработки почвы от поверхностной стерневой до основной на глубинах от 5 см до 30 см. Новые лемехи DeltaCut (KG 35) дают возможность обработки почвы и на экстрамалой глубине до 5 см.



Преимущества неглубокой сплошной обработки особенно заметны при запашке озимых промежуточных культур весной или первой стерневой обработке. Лемехи DeltaCut обеспечивают надежное подрезание озимых промежуточных культур и препятствуют дальнейшему извлечению влаги из почвы. Заделка остатков урожая на небольшой глубине при стерневой обработке, во-первых, стимулируют равномерное прорастание семян сорняков, во-вторых, снижает испарение влаги.





LEMKEN DeltaCut



При средней ширине междурядья 28 см лемехи DeltaCut, имеющие ширину 35 см, гарантируют сплошной срез даже после длительного использования. Повышенную производительность на единицу площади обеспечивают лемехи с покрытием из твердого сплава, срок службы которых почти в пять раз больше обычных. Гарантируется равномерное качество работы лемехов на протяжении всего срока эксплуатации.



Karat 9 оснащен быстросменной системой лап. Лемехи DeltaCut уже имеются в продаже.

