разделы

реклама

журналы

USD

76.037 (-1,63%)

EUR

89.92 (-2,55%)

MOEX

2985.04 (3,09%)

BRENT

42.84 (8,59%)

Пшеница

598.6 (-0,56%)

Сахар

14.91 (2,97%)

USD

76.037 (-1,63%)

EUR

89.92 (-2,55%)

MOEX

2985.04 (3,09%)

BRENT

42.84 (8,59%)

Пшеница

598.6 (-0,56%)

Сахар

14.91 (2,97%)

USD

76.037 (-1,63%)

EUR

89.92 (-2,55%)

MOEX

2985.04 (3,09%)

BRENT

42.84 (8,59%)

Пшеница

598.6 (-0,56%)

Сахар

14.91 (2,97%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

В Kverneland Group назначен новый президент и генеральный директор

Партнерский материал


Kverneland Group

Kverneland Group

Казунари Шимокава, который занимает пост президента и генерального директора концерна Kverneland Group с 1 января 2019 года, назначен управляющим исполнительным и генеральным директором дивизиона сельскохозяйственной техники в штаб-квартире Kubota Group в Осаке, Япония, и покинет свою нынешнюю должность 1 января 2021 года

В тот же день г-на Шимакаву на посту президента и генерального директора Kverneland AS, а также президента Kubota Holdings Europe B. V. заменит Шинго Ханада.

Г-н Ханада пришел в Kubota в 1989 году и уже более 30 лет занимает различные руководящие должности в подразделениях корпорации в Японии и Соединенных Штатах. До назначения президентом и генеральным директором Kverneland Group он занимал пост исполнительного и генерального директора дивизиона наружного энергетического оборудования.

Kverneland Group 

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама