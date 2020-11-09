В Kverneland Group назначен новый президент и генеральный директор

Kverneland Group

Казунари Шимокава, который занимает пост президента и генерального директора концерна Kverneland Group с 1 января 2019 года, назначен управляющим исполнительным и генеральным директором дивизиона сельскохозяйственной техники в штаб-квартире Kubota Group в Осаке, Япония, и покинет свою нынешнюю должность 1 января 2021 года

В тот же день г-на Шимакаву на посту президента и генерального директора Kverneland AS, а также президента Kubota Holdings Europe B. V. заменит Шинго Ханада.



Г-н Ханада пришел в Kubota в 1989 году и уже более 30 лет занимает различные руководящие должности в подразделениях корпорации в Японии и Соединенных Штатах. До назначения президентом и генеральным директором Kverneland Group он занимал пост исполнительного и генерального директора дивизиона наружного энергетического оборудования.

