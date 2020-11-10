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42.87 (1,11%)

Пшеница

601.4 (0,67%)

Сахар

14.88 (-0,20%)

USD

76.561 (0,38%)

EUR

90.412 (0,39%)

MOEX

2998.61 (0,36%)

BRENT

42.87 (1,11%)

Пшеница

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Конкурс инноваций AGROS Innovation Award

Партнерский материал

Выставка АГРОС призвана служить обеспечению прибыльного и долгосрочного роста животноводческой отрасли, что требует постоянной модернизации предприятий путем внедрения передовых технологий и процессов. С 2021 года АГРОС будет уделять еще большее внимание инновационным разработкам, в том числе и в рамках обновленного конкурса инноваций AGROS Innovation Award

Преимущества участия в конкурсе AGROS Innovation Award:

Победители конкурса могут быть уверены в широком освещении инновационного продукта, а само участие в конкурсе уже демонстрирует инновационность производителя и компетентность его разработчиков, способствуя укреплению имиджа продукта и компании.

  • Итоги конкурса объявляются до начала работы выставки.

  • Получение награды за инновации способствует укреплению имиджа компании.

  • Информация о победителях публикуется до начала работы выставки в СМИ, пресс-релизах.

  • Информация о победителях размещается во время работы выставки на различных рекламных носителях.

  • Вручение наград пройдёт в торжественной обстановке в широком кругу гостей во время церемонии открытия выставки.

  • Участие в конкурсе бесплатное. 

Успейте подать заявку на участие в конкурсе до 18 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе Вам необходимо максимально подробно заполнить анкету и загрузить все необходимые документы (включая отсканированную заявку) на сайте выставки АГРОС до 18 ноября 2020 года -  https://agros-expo.com/competition-52057.

AGROS 

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