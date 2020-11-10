Конкурс инноваций AGROS Innovation Award

Выставка АГРОС призвана служить обеспечению прибыльного и долгосрочного роста животноводческой отрасли, что требует постоянной модернизации предприятий путем внедрения передовых технологий и процессов. С 2021 года АГРОС будет уделять еще большее внимание инновационным разработкам, в том числе и в рамках обновленного конкурса инноваций AGROS Innovation Award

Преимущества участия в конкурсе AGROS Innovation Award:



Победители конкурса могут быть уверены в широком освещении инновационного продукта, а само участие в конкурсе уже демонстрирует инновационность производителя и компетентность его разработчиков, способствуя укреплению имиджа продукта и компании.



Итоги конкурса объявляются до начала работы выставки.



Получение награды за инновации способствует укреплению имиджа компании.



Информация о победителях публикуется до начала работы выставки в СМИ, пресс-релизах.



Информация о победителях размещается во время работы выставки на различных рекламных носителях.



Вручение наград пройдёт в торжественной обстановке в широком кругу гостей во время церемонии открытия выставки.



Участие в конкурсе бесплатное.



Успейте подать заявку на участие в конкурсе до 18 ноября 2020 года.



Для участия в конкурсе Вам необходимо максимально подробно заполнить анкету и загрузить все необходимые документы (включая отсканированную заявку) на сайте выставки АГРОС до 18 ноября 2020 года - https://agros-expo.com/competition-52057 .

