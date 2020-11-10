Серия вебинаров от ВЦ «Раздолье» и «Призма ПИК»

ВЦ «Раздолье» и компания «Призма ПИК» представляют единую корпоративную систему уровня ERP+MES для предприятий пищевой промышленности

Имея многолетний опыт автоматизации предприятий пищевой отрасли и понимая проблемы, с которыми сталкиваются коллеги при решении повседневных задач, мы реализовали проект, позволяющий эффективно решать большинство из этих специфических задач на базе программных продуктов 1С: ERP, «Призма MES», Razdolie: SalesFood.



Мы подготовили серию вебинаров по наиболее специфичным для пищевой отрасли функциональным возможностям комплексной системы.



Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cBBQi3KDThWzG1AY4xwM0A

