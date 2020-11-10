разделы

реклама

журналы

USD

76.561 (0,38%)

EUR

90.412 (0,39%)

MOEX

2998.61 (0,36%)

BRENT

42.87 (1,11%)

Пшеница

601.4 (0,67%)

Сахар

14.88 (-0,20%)

USD

76.561 (0,38%)

EUR

90.412 (0,39%)

MOEX

2998.61 (0,36%)

BRENT

42.87 (1,11%)

Пшеница

601.4 (0,67%)

Сахар

14.88 (-0,20%)

USD

76.561 (0,38%)

EUR

90.412 (0,39%)

MOEX

2998.61 (0,36%)

BRENT

42.87 (1,11%)

Пшеница

601.4 (0,67%)

Сахар

14.88 (-0,20%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

Серия вебинаров от ВЦ «Раздолье» и «Призма ПИК»

Партнерский материал

ВЦ «Раздолье» и компания «Призма ПИК» представляют единую корпоративную систему уровня ERP+MES для предприятий пищевой промышленности

Имея многолетний опыт автоматизации предприятий пищевой отрасли и понимая проблемы, с которыми сталкиваются коллеги при решении повседневных задач, мы реализовали проект, позволяющий эффективно решать большинство из этих специфических задач на базе программных продуктов 1С: ERP, «Призма MES», Razdolie: SalesFood.

Мы подготовили серию вебинаров по наиболее специфичным для пищевой отрасли функциональным возможностям комплексной системы.

Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cBBQi3KDThWzG1AY4xwM0A

00.jpg

ВЦ «Раздолье» 

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама