Россия увеличила физический экспорт продовольствия в Китай на 32%

«РусАгроМаркет»

Наращивание поставок будет идти быстрее, если в стране появится сеть ОРЦ

За 10 месяцев 2020 года Россия экспортировала в Китай более 3,7 млн тонн продовольственных товаров на сумму $3,2 млрд. В физическом выражении объем отгрузок увеличился на 32%, в стоимостном — на 24%, сообщил центр «Агроэкспорт» Минсельхоза. Республика является ведущим покупателем российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и ряда другой продукции.



Драйверами роста российского агроэкспорта в Китай в текущем году остаются масложировая и мясная продукция. Так, поставки подсолнечного масла увеличились в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года до $447 млн (629 тыс. т), соевого масла выросли в 1,8 раза до $213 млн (290 тыс. т), рапсового — на 30% до $179 млн (205 тыс. т). Поставки мяса птицы в КНР опережают показатели прошлого года в 3,5 раза в физическом выражении и в 2,8 раза в стоимостном. За 10 месяцев 2020 года на рынок Поднебесной уже отгружено 123 тыс. т мяса птицы на $226 млн — около 65% всего российского экспорта в этой категории. Экспорт говядины, который стал возможен с января этого года, составил 5,9 тыс. т с учетом субпродуктов стоимостью $31 млн. Что касается основной позиции российского экспорта продукции АПК в Китай — мороженой рыбы, то в физическом выражении ее продажи увеличились на 2,7% до 911 тыс. т, хотя в стоимостном продолжают оставаться на 4,9% ниже прошлогоднего уровня, составляя $1,1 млрд.



Китай — второй в мире импортер продовольственных товаров после США. В то же время обе страны являются крупными торговыми партнерами — по итогам 2019 года товарооборот между ними составил $541,2 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Однако продолжающаяся уже более двух лет торговая война, в которой участвуют США и Китай, открывает для других торговых партнеров Поднебесной возможности по наращиванию поставок. Так, по оценке, «Агроэкспорта», Россия способна нарастить вывоз в КНР рыбной, масложировой, мясной и молочной продукции.



«Китайский рынок настолько велик, что на нем найдется место для многих поставщиков и производителей, в том числе и российских. И, конечно, торговая война в данном случае нам в помощь, — комментирует генеральный директор компании «РусАгроМаркет» (реализует проект по строительству в России оптово-распределительных центров) Богдан Григорьев. — На сегодняшний день в регуляторной части удалось «пробить» в Китай такие категории как мясо птицы, говядина, ряд молочных продуктов, шрот, а это уже немало. Ждем, конечно же, и свинину». При этом с точки зрения логистики экономически эффективную отправку в Китай могут позволить себе сегодня, в первую очередь, крупнейшие предприятия, способные и договориться, и произвести, и поставить большие партии продукции (в идеале вагон, а лучше — несколько). Всем, кто поменьше, это будет непросто, поскольку необходимо найти логистического оператора, который соберет продукцию от многих малых/средних поставщиков, сформирует партию и отправит в Китай.



Решить такую задачу, по мнению Григорьева, могут консолидационные логистические центры продовольственной направленности, которыми на сегодняшний день являются оптово-распределительные центры. «Если бы в каждом из федеральных округов был как минимум один крупный ОРЦ, это в значительной степени облегчило бы данную задачу, — считает он. — Ведь на каждом из таких пунктов партии от сотни малых и средних, да и крупных поставщиков могут объединяться в единые составы, фуры и даже самолеты, и централизованно, с соблюдением всей холодовой цепочки, отправляться в пункты доставки Поднебесной». Если у производителей сельхозпродукции в ближайшее время появится такая возможность, наращивание объемов экспорта в Китай будет идти более активными темпами, уверен Григорьев.

