Дилерская сеть CLAAS: расширение охвата и развитие функциональных возможностей каждого центра обслуживания

CLAAS

В 2020 году партнеры компании CLAAS в России, осуществляющие в качестве официальных дилеров бренда продажу и обслуживание техники, а также обучение клиентов, открыли четыре новых центра: в Казани, Ставрополе, Омске и Оренбурге, в ноябре планируется запуск дилерского центра в Новосибирске, а в декабре состоится еще одно открытие — в Луховицах (Московская область)

Также осенью 2020 года начато строительство дилерских центров в Воронежской и Липецкой областях. Таким образом, общее количество сервисных центров 19 компаний-партнеров достигло 60 точек обслуживания, охватывающих всю территорию России от Калининграда до Сахалина. Совокупный объем инвестиций в строительство и развитие сервисной сети за последние три года достиг 20 млн евро.



Новый центр, открытый в Казани, стал самым крупным не только в России, но и во всей Европе. На площади более 2,5 тыс. кв. м помимо офисных помещений и шоурум разместился большой склад для запасных частей и комплектующих, а также мастерская, способная одновременно обслуживать до 10 единиц самоходной техники. Также, как и в абсолютном большинстве сервисных центров, в новом здании имеются специальные помещения для обучения механизаторов эксплуатации машин и электронных систем. Еще одной особенностью дилерского центра в Казани стало использование прилегающих арендованных полей для организации демонстрационных работ предлагаемой аграриям сельхозтехники.







Поддержкой клиентов в вопросах продажи техники, снабжения запасными частями и сервисного обслуживания занимается более 1000 сотрудников дилерской сети, которые ежегодно проходят обучение в CLAAS Академии для повышения своей квалификации. Все занятия проводят квалифицированные тренеры, кроме того, необходимые технические навыки оттачиваются на технике CLAAS в ходе практических занятий. Программы обучения составляются с учетом выхода новых моделей техники и потребностей дилеров в определенных специалистах. После занятий сотрудники для подтверждения квалификации проходят итоговое тестирование, результаты которого удостоверяются дипломами и сертификатами. Все эти меры позволяют проводить ремонт техники в короткий срок, сохраняя при этом высокое качество проведенных работ.



«Развитие дилерской сети CLAAS в России — это непрерывный процесс, который обусловлен высокой востребованностью современной высокоэффективной сельхозтехники у российских аграриев. Помимо географического охвата мы также расширяем функциональные возможности каждого центра обслуживания, внедряем новые формы взаимодействия с клиентами, в том числе с использованием современных мобильных и электронных технологий. В частности, нашим клиентам становятся доступны и дистанционная форма планирования технического обслуживания REMOTE SERVICE», — комментирует Дирк Зеелиг, генеральный директор компании «КЛААС Восток».

