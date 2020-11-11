Контроль потребления корма: четыре плюса

Nedap Livestock Management

Свиноводы постоянно сталкиваются с необходимостью оптимизации технологических процессов. Главный вопрос: как выполнять больший объем работ с меньшими трудозатратами, одновременно улучшая показатели продуктивности свиней? Для поддержания рентабельности производства важна его эффективность, а она зависит в первую очередь от того, как на ферме контролируют потребление корма лактирующими свиноматками

— Специалисты знают, что после опороса свиноматка восстанавливается быстрее, если она потребляет больше корма. При этом увеличивается выработка молока, а значит, возрастает и живая масса поросят при отъеме. Применение автоматизированных систем кормления позволяет контролировать количество съеденного свиноматкой корма, сократить затраты времени и денег, — говорит Тон ван ден Аккер, менеджер по продуктам компании Nedap Livestock Management в Восточной Европе.



Вот четыре преимущества, которые дает контроль кормления с помощью автоматизированных систем: оптимизация живой массы свиноматок, увеличение размера помета, повышение привесов поросят, сокращение трудозатрат и расхода корма.



Период лактации — самый сложный для свиноматок. На этом этапе им нужно в три раза больше корма, чем во время супоросности.



— Автоматизированные системы кормления помогают удовлетворить растущие потребности лактирующих свиноматок. Система контролирует объем порций, частоту их скармливания и мгновенно задает корм по первому сигналу от животного. Свиноматка быстро восстанавливается после опороса благодаря максимальному потреблению корма и производит достаточно молока для растущих поросят, — отмечает Тон ван ден Аккер.



Кормление вволю малыми порциями позволяет поддерживать оптимальную живую массу свиноматок, поэтому они быстрее приходят в охоту, а значит, снижается количество непродуктивных дней.



Удовлетворение потребности лактирующих свиноматок в корме положительно сказывается на размерах помета.



— При использовании автоматизированных систем кормления количество поросят на свиноматку возрастает на одну голову в год, что приносит дополнительную прибыль. Система помогает улучшить аппетит свиноматок, поедаемость корма и позволяет полностью удовлетворить потребности животных в питании, — комментирует Тон ван ден Аккер. — Свиноматка, получая оптимальный рацион, стабильно производит необходимое количество молока, чтобы накормить поросят. В отдельных хозяйствах, с которыми мы работаем, средняя живая масса молодняка при отъеме увеличивается на 0,75 кг. Это положительно влияет на дальнейший рост свиней и эффективность откорма, — добавляет специалист.



Затраты на корм составляют до 65-70% от всех операционных расходов хозяйства. К тому же для ежедневной многократной раздачи корма в кормушки в станках и для контроля его потребления необходимо время. С помощью автоматизированных систем кормления отследить затраты времени и корма несложно.



— В некоторых автоматизированных системах кормления специальные «активаторы» запускают выдачу порции по первому сигналу от свиноматки. Благодаря такому подходу уменьшается количество несъеденного корма и время на его раздачу, а также снижаются расходы на контроль над процессом. В результате потери корма на фермах сокращаются на 4%, — говорит Тон ван ден Аккер.



Управляющий фермой получает автоматические уведомления обо всех проблемах, в том числе о снижении потребления корма, если свиноматка не проявляет активности. Больше нет необходимости лично проверять наличие остатков корма в кормушках. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.



Компания Nedap Livestock Management — мировой разработчик и поставщик оборудования для автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве с использованием индивидуальной идентификации животных. Более 40 лет Nedap предоставляет руководителям и технологам хозяйств точные данные о поведении животных для принятия оперативных решений.



Возьмите под контроль кормление свиноматок в родильном отделении с помощью автоматизированной системы. Свяжитесь с Тоном ван ден Аккером или Анастасией Дашкевич по адресу: livestock-ru@nedap.com или посетите сайт nedap-livestockmanagement.com/pigfarming , чтобы узнать больше о технологиях Nedap.



Статья подготовлена по материалам компании Nedap и опубликована в журнале «Животноводство России» за октябрь 2020 года.

