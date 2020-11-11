Совместный вебинар Kramp и TeeJet «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок»

Kramp

В преддверии зимнего периода для сельскохозяйственных предприятий становится актуальным вопрос сохранности и обслуживания оборудования

Компании Kramp и TeeJet организуют совместный вебинар, посвященный подготовке опрыскивателя к зимнему хранению, и приглашают вас принять в нем участие.



Программа мероприятия:



Постановка опрыскивателя на хранение



Планирование и подбор комплектующих



Способ дефектовки



Демонстрация инструментов (оборудование для проверки опрыскивателя)



В завершение вебинара участников ждет конкурс с призами от организаторов.



Дата вебинара — 19.11.2020



Время проведения вебинара — 11:00-12:30



Спикер — менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко



Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь и получите ссылку на вебинар. Количество участников ограничено.



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