Совместный вебинар Kramp и TeeJet «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок»

В преддверии зимнего периода для сельскохозяйственных предприятий становится актуальным вопрос сохранности и обслуживания оборудования
Компании Kramp и TeeJet организуют совместный вебинар, посвященный подготовке опрыскивателя к зимнему хранению, и приглашают вас принять в нем участие.
Программа мероприятия:
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Постановка опрыскивателя на хранение
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Планирование и подбор комплектующих
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Способ дефектовки
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Демонстрация инструментов (оборудование для проверки опрыскивателя)
В завершение вебинара участников ждет конкурс с призами от организаторов.
Дата вебинара —
Время проведения вебинара — 11:00-12:30
Спикер — менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко
Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь и получите ссылку на вебинар. Количество участников ограничено.