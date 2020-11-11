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44.26 (1,49%)

Пшеница

596.6 (-1,94%)

Сахар

14.49 (-1,29%)

USD

76.815 (0,42%)

EUR

90.425 (0,15%)

MOEX

3015.03 (0,55%)

BRENT

44.26 (1,49%)

Пшеница

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Совместный вебинар Kramp и TeeJet «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок»

Партнерский материал


Kramp

Kramp

В преддверии зимнего периода для сельскохозяйственных предприятий становится актуальным вопрос сохранности и обслуживания оборудования

Компании Kramp и TeeJet организуют совместный вебинар, посвященный подготовке опрыскивателя к зимнему хранению, и приглашают вас принять в нем участие. 

Программа мероприятия:

  • Постановка опрыскивателя на хранение

  • Планирование и подбор комплектующих

  • Способ дефектовки

  • Демонстрация инструментов (оборудование для проверки опрыскивателя)

В завершение вебинара участников ждет конкурс с призами от организаторов.

Дата вебинара — 19.11.2020

Время проведения вебинара — 11:00-12:30

Спикер — менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь и получите ссылку на вебинар. Количество участников ограничено.

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Kramp 

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