В Минпромторге России высоко оценили уровень цифровизации компании «Август»

«Август»

Представители Министерства промышленности и торговли РФ назвали компанию «Август» в числе предприятий российского химкомплекса, которые находятся в авангарде процессов цифровизации и активно вовлечены в цифровую трансформацию. Так, сегодня во всех основных подразделениях «Августа» внедрена система ERP SAP, обеспечивающая интеграцию бизнес-процессов компании в целом. А эффективно развивать сельскохозяйственное направление помогает платформа Cropio — система дистанционного контроля сельхозугодий. В системе Cropio уже обрабатываются данные по площадям, суммарно превышающим 150 тыс. га и включающим хозяйства «Агропроекта» компании «Август» в разных регионах

По словам директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александра Орлова, компания «Август» «одной из первых в отрасли начала внедрение системы ERP SAP (от англ. Enterprise Resource Planning — «Планирование ресурсов предприятия») для интеграции производства и связанных с ним операций управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента, логистики, сбыта и управления активами. Переход на эту систему произошел в начале года, сейчас идет внедрение системы и отработка бизнес-процессов головной компании. Позднее планируется интегрировать в SAP дочерние предприятия группы» (цит. по интервью «“Цифра” снизит риски», «Российская газета» - Спецвыпуск № 242(8296)).



«Система ERP SAP уже работает во всех основных подразделениях компании: в январе 2019 года мы запустили ее в центральном офисе и в филиале АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», параллельно внедрение проводилось в ЗАО «Август-Бел» в Республике Беларусь. С начала 2020-го на систему перешли в ООО «Август-Алабуга» в Республике Татарстан, в дальнейшем планируем внедрение в наших представительствах за рубежом, — рассказывает финансовый директор компании «Август» Борис Тарасов. — Система обеспечивает интеграцию всех бизнес-процессов компании в целом и собирает информацию о предприятии в одном месте. Происходит это в реальном времени. Создание единой информационной системы — это определенный этап в развитии компании: иначе большим предприятием невозможно эффективно управлять. Собственники просто теряют представление о том, где и какие данные находятся. Мы уверены, что внедрение даст нам дополнительные конкурентные преимущества на рынке и позволит оптимизировать наши бизнес-процессы. Оно было непростым: мы потратили довольно много времени, средств и сил, но опыт можно назвать успешным — справились практически за год».



По словам Бориса Тарасова, с помощью системы ERP SAP удалось привести к единым стандартам транзакции, собрать данные в едином универсальном хранилище, там же разместить аналитику по финансам и управленческому учету. Развитие системы продолжится — будут внедряться дополнительные модули, оптимизирующие работу с информацией, что повысит качество принимаемых управленческих решений. Например, внедрение модуля SAP EWM (от англ. Extended Warehouse Management — «Расширенное управление складами») в этом году значительно улучшило складскую логистику внутри компании. Аналогичное решение будет использоваться, когда АО Фирма «Август» реализует проект собственного логистического комплекса в Липецкой области на 20 тыс. палетомест.



Также в Минпромторге отметили, что внедрение цифровых технологий осуществляется и в сельскохозяйственном направлении, которое компания «Август» развивает в рамках «Агропроекта». «Все сельхозактивы группы контролируются при помощи программы Cropio - системы дистанционного контроля сельхозугодий, позволяющей оперативно отслеживать состояние посевных площадей и агроопераций, производить автодокументирование, прогнозирование и планирование технологических решений с использованием систем трекинга сельхозтехники и спутникового мониторинга посевов», — отметил Александр Орлов (цит. по интервью «“Цифра” снизит риски», «Российская газета» - Спецвыпуск № 242(8296)).



«Cropio для нас в первую очередь — инструмент для контроля и проведения аналитических работ, нацеленных на выявление возможностей дальнейшего совершенствования технологии. Сегодня без такого инструмента практически невозможно вести управление агрохолдингом, — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. — Из Cropio выгружается ежедневная отчетность для руководителей. Совершенствуется сам учет: мы точно знаем, что и на какие поля было внесено, и эти данные формируются не с чьих-то слов, а фиксируются в ходе выполнения конкретных заданий техники и подтверждаются с помощью трекеров — устройств приёма-передачи данных для спутникового контроля».



Данные о полях и их посевах, влажности, температурах и многом другом (причем не только за текущий год, а при необходимости и за предыдущие периоды) доступны сотрудникам и руководителям «Агропроекта» с помощью приложения на обычном смартфоне. Цифровые технологии дают возможность более эффективно использовать ресурсы: например, платформа Cropio позволяет точно фиксировать уже засеянные площади, чтобы сеялки не проходили там второй раз. Одновременно это позволяет избегать пустых мест на поле. Экономия на семенах, а также на удобрениях, ХСЗР и ГСМ может достигать 10%. Сейчас в хозяйствах «Агропроекта» компании «Август» работают над дальнейшим усовершенствованием учета топлива с помощь датчиков. Регулярно проводится мониторинг сельскохозяйственных культур по итогам сева, в том числе состояния озимых культур в осенний период, выполняются подсчеты биологической урожайности. Всего в системе Cropio обрабатываются данные по площадям, суммарно превышающим 150 тыс. га и включающим хозяйства «Агропроекта» в разных регионах.



«Кроме того, мы начинаем внедрение более регулярного мониторинга растений и приступаем к набору на постоянную работу специалистов-«агроскаутов», в обязанности которых будет входить систематический мониторинг сельскохозяйственных культур — с формированием кратких отчетов и фотографированием посевов с помощью дронов», — отмечает Айдар Галяутдинов.

