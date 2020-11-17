Завод «КЛААС» запустил цикл онлайн-лекций для красноярских студентов

CLAAS

В конце октября краснодарский завод «КЛААС» совместно с официальным дилером CLAAS ООО ТД «Галактика» в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва запустил образовательную программу — цикл онлайн-лекций для студентов аграрных вузов и сузов

Онлайн-лекции проводят эксперты завода «КЛААС» с большим преподавательским опытом. Их слушателями стали студенты Красноярского Государственного аграрного университета и пяти сельскохозяйственных техникумов региона: Уярского, Минусинского, Шушенского, Курагинского, Южного аграрного. Лекции посвящены таким темам, как особенности зерноуборочных комбайнов и тракторов CLAAS, способы повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники.



«Цикл онлайн-лекций для красноярских студентов — это только начало, — говорит генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш. — Мы планируем развиваться в этом направлении, охватывая все больше аграрных учебных заведений, заинтересованных в сотрудничестве. Будущее всей отрасли — в этих ребятах. Они получают хорошую образовательную базу в своих вузах и сузах, мы же помогаем им практиковаться и специализироваться. Действуя заодно, поддерживая студентов сейчас, мы вместе ускоряем развитие всей отрасли».







Завод «КЛААС» поддерживает аграрные учебные заведения уже 17 лет. В России партнерство началось с кубанских вузов и позже распространилось на другие регионы России и страны СНГ. Сейчас компания сотрудничает более чем с десятком учебных заведений.



Поддержка студентов — один из приоритетов в работе концерна CLAAS. Сотрудничество развивается по нескольким направлениям. Ежегодно CLAAS проводит конкурс студенческих исследований в области сельского хозяйства и машиностроения. Его победители получают стипендию им. Гельмута Клааса. Так, в октябре 2020 года одним из победителей стал студент КубГАУ, который одержал победу в номинации «Международная стипендия — 2020» и стал обладателем денежного приза в размере 2000 евро. Кроме того, завод «КЛААС» оказывает регулярную поддержку в образовательном процессе и проводит симуляционные бизнес-игры, а также научные конференции для обсуждения актуальных бизнес-задач.

