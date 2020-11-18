Правительство Чувашии и Сбербанк поддержат развитие ГК «МЕГАМИКС»

«МЕГАМИКС»

В Доме правительства Чувашской республики прошло рабочее совещание с участием главы региона Олега Николаева, заместителя председателя кабинета министров Чувашской республики; министра сельского хозяйства Сергея Артамонова; и. о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергея Анисимова и генерального директора ГК «МЕГАМИКС» Василия Фризена

Василий Фризен рассказал о планах по развитию бизнеса ГК «МЕГАМИКС» в регионе. Стороны обсудили сроки и детали реализации инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации технологических линий на комбикормовом заводе агрохолдинга. В планах «МЕГАМИКС» — строительство второй очереди завода по производству гранулированных органических удобрений, ввод в эксплуатацию промышленных объектов и внедрение новых технологий глубокой переработки мяса. Развитие холдинга внесёт существенный вклад в укрепление экономики региона.



Глава Чувашской республики Олег Николаев отметил, что отрасль сельского хозяйства региона демонстрирует позитивные показатели и руководство республики заинтересовано в наращивании достигнутых объёмов производства продукции АПК.



Сбербанк готов оказывать дальнейшую финансовую поддержку компании. Мы уже подписали соглашение об открытии кредитной линии. Наши партнёры обеспечивают почти треть всего российского рынка производства кормов для животных и птиц, и со своей стороны Сбербанк готов инвестировать в дальнейшее устойчивое развитие «МЕГАМИКСА» в регионе.



Сергей Анисимов, и. о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк:



- Группа компаний «МЕГАМИКС» — крупнейший российский производитель кормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц и единственное российское премиксное предприятие, обладающее двумя производственными комплексами с общей мощностью 180 тыс. т в год. В 2020 году группа компаний «МЕГАМИКС» была включена в список системообразующих предприятий России как особо важная для обеспечения продовольственной безопасности страны. «МЕГАМИКС» — единственное премиксное предприятие страны, сертифицированное по международной системе безопасности кормов GMP+.

