Совместная образовательная программа «Животноводство будущего» компании MSD Animal Health и Центра развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО

MSD Animal Health

Этой осенью международная ветеринарная компания MSD Animal Health и Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО организовали уникальную образовательную онлайн программу «Животноводство будущего» для директоров и ведущих специалистов российских животноводческих предприятий

Программа дала возможность участникам улучшить свои управленческие компетенции и овладеть новыми практическими инструментами для повышения эффективности работы своих предприятий.



В 2019 году компания MSD Animal Health и Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО проводили программу по повышению квалификации специалистов в области птицеводства. Программа 2020 года была ориентирована на специалистов всех направлений и проходила в онлайн формате, отвечая вызовам времени.



Программа «Животноводство будущего» стала площадкой для обмена знаниями и опытом между различными игроками отрасли животноводства. К участию в программе были приглашены спикеры из ведущих российских и международных компаний (McDonald's, Danone, JBS, DSM, PIC, Cooperl, Alta Genetics, Агроплем, Интеркрос Центр и многих других). Своим профессиональным опытом с участниками поделились эксперты из десяти стран, а общее число слушателей, представляющих ведущие животноводческие предприятия России, составило более 90 человек. Собранные от проведения данной программы средства будут направлены на благотворительность.







Формат программы предполагал проведение общих сессий, посвященных современным трендам и вызовам в индустрии животноводства, а также тематических сессий по трем основным направлениям: птицеводство, свиноводство и крупный рогатый скот. На открытии программы была организована панельная дискуссия на тему «Вызовы и тренды современного животноводства России», в которой приняли участие представители власти и бизнеса.



«Все вместе мы делаем одно большое и важное дело — обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны. Для сохранения темпов роста необходимы четкие и современные методы контроля: идентификация животных, прослеживаемость «от поля до прилавка», контроль за использованием ветеринарных препаратов, сильная региональная ветеринарная служба. Все это — составляющие успешного развития животноводства в наше время», — отметил на открытии программы Артем Даушев, помощник руководителя Россельхознадзора.





«Мы предпринимаем смелые действия, вовлекая всю нашу сеть поставок в совместную работу по поддержанию здоровья и хороших условий содержания животных. Ведь высокие стандарты у фермеров — это гарантия качества конечного продукта», — подчеркнула во время панельной дискуссии Ирина Коршунова, старший директор по качеству, безопасности и устойчивому развитию компании «Макдональдс» в России.









В завершении программы с мотивационной речью перед участниками выступил Сергей Рязанский, Герой Российской Федерации, первый в мире ученый — командир космического корабля. Рязанский поделился своим опытом построения команд и преодоления кризисов, а также высказал мысль, что внедрение инноваций в индустрии животноводства может играть не меньшую роль, чем в космической отрасли.



Индустрия животноводства динамично развивается и ставит перед нами новые задачи. Внедрение инноваций сегодня необходимо для обеспечения стабильного производства и продовольственной безопасности в будущем.







«Современные вызовы индустрии животноводства требуют от всех нас крепкого партнерства и слаженной командной работы. Мы готовы делиться накопленным опытом и знаниями с нашими партнерами для того, чтобы животноводство будущего как можно скорее стало нашим настоящим», — отметил Артем Кондрашов, управляющий директор MSD Animal Health в регионе Россия, СНГ и Европейские экспортные рынки, на закрытии программы «Животноводство будущего».



Новые подходы в работе на каждом отдельном предприятии позволят нам приблизиться к достижению нашей общей цели — модернизации отрасли животноводства в России. Животноводство будущего наступает уже сегодня!

