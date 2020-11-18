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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Более 90% россиян выступает за маркировку натуральных продуктов

Партнерский материал


А. Гордеев

А. Гордеев

Подавляющее большинство россиян хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались особым знаком, который контролируется государством, свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования «Платформа»

С 16 по 21 октября был проведен опрос на базе панели Online Market Intelligence (OMI) среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более.

«92% опрошенных хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались специальным знаком, который контролируется государством», — сообщают авторы исследования. 

По данным исследования, 85% граждан обращают внимание на маркировку, в том числе 27% делают это постоянно.

Наиболее знакома потребителям маркировка «без ГМО» (81%), также почти половина респондентов (47%) обращала внимание на маркировку «эко-, биопродукты», четверть (25%) — на маркировку «органик».

При этом 35% россиян отделяют понятие «фермерское» от «органическое», «экологическое» или «био», 20% полагают, что это одно и то же, 13% относят «фермерское» к «экологическому», 7% — к «органическому», 4% — к «био», остальные (20%) затруднились ответить. 

Как указали исследователи, более половины граждан (55%) хотели бы видеть в зале супермаркета «зеленую полку», где представлены только натуральные продукты, 37% — QR-коды для проверки качества продукции, путей производства, 28% — навигатор магазина: количество и состав продуктов для здорового питания, по 22% — уголок с представителем Роспотребнадзора, контроль качества или информационный стенд, 18% — помощника-консультанта, который объяснит разницу между маркировками на продуктах.

По итогам исследования отмечается, что «перед рынком стоит проблема недоверия потребителя маркировке». 

Согласно приведенным данным, 86% респондентов, сомневаются в достоверности «экомаркировок» на этикетках, видя в этом желание производителя заманить потребителя, а почти столько же (84%) признались, что иногда не уверены в том, что достоверна информация о продукте (о его составе, КБЖУ, натуральности).

Также те, кто покупает натуральные продукты, рассказали, что делают это чаще всего на рынках или ярмарках (61%) или в фирменных магазинах производителя (45%), при этом уровень доверия вторым выше — 68% таких покупателей против 50%.

Центр социального проектирования "Платформа" 

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