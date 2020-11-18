Более 90% россиян выступает за маркировку натуральных продуктов

А. Гордеев

Подавляющее большинство россиян хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались особым знаком, который контролируется государством, свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования «Платформа»

С 16 по 21 октября был проведен опрос на базе панели Online Market Intelligence (OMI) среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более.



«92% опрошенных хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались специальным знаком, который контролируется государством», — сообщают авторы исследования.



По данным исследования, 85% граждан обращают внимание на маркировку, в том числе 27% делают это постоянно.



Наиболее знакома потребителям маркировка «без ГМО» (81%), также почти половина респондентов (47%) обращала внимание на маркировку «эко-, биопродукты», четверть (25%) — на маркировку «органик».



При этом 35% россиян отделяют понятие «фермерское» от «органическое», «экологическое» или «био», 20% полагают, что это одно и то же, 13% относят «фермерское» к «экологическому», 7% — к «органическому», 4% — к «био», остальные (20%) затруднились ответить.



Как указали исследователи, более половины граждан (55%) хотели бы видеть в зале супермаркета «зеленую полку», где представлены только натуральные продукты, 37% — QR-коды для проверки качества продукции, путей производства, 28% — навигатор магазина: количество и состав продуктов для здорового питания, по 22% — уголок с представителем Роспотребнадзора, контроль качества или информационный стенд, 18% — помощника-консультанта, который объяснит разницу между маркировками на продуктах.



По итогам исследования отмечается, что «перед рынком стоит проблема недоверия потребителя маркировке».



Согласно приведенным данным, 86% респондентов, сомневаются в достоверности «экомаркировок» на этикетках, видя в этом желание производителя заманить потребителя, а почти столько же (84%) признались, что иногда не уверены в том, что достоверна информация о продукте (о его составе, КБЖУ, натуральности).



Также те, кто покупает натуральные продукты, рассказали, что делают это чаще всего на рынках или ярмарках (61%) или в фирменных магазинах производителя (45%), при этом уровень доверия вторым выше — 68% таких покупателей против 50%.

