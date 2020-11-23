Значение пептидогликанов для повышения эффективности кормления

DSM

Наиболее сложной проблемой любого птицеводческого предприятия является поиск возможностей для выращивания птиц эффективным и экологичным способом. Ключевым моментом является использование всех доступных пищевых веществ из корма

Своевременный катализ пептидогликана может помочь предотвратить «скапливание» остатков бактериальных клеток в кишечнике птицы и обеспечить поддержание нормальной работы ЖКТ и эффективного переваривания и всасывания питательных веществ.



На стоимость кормов обычно приходится 60-70% всех затрат в животноводстве. В связи с этим мировая кормовая промышленность постоянно находится в поиске новых инновационных путей повышения эффективности кормления и оптимизации затрат на корма. Один из важных факторов, которые нужно принимать во внимание для обеспечения оптимального использования корма — это эффективность всасывания животным питательных веществ, получаемых с пищей. Птицеводами признается тот факт, что оптимизация работы ЖКТ позволяет достичь лучших показателей использования питательных веществ и большей эффективности кормления ввиду улучшения переваримости и всасывания. Здесь значительную роль могут играть компоненты кишечных бактерий, в частности, пептидогликан (PGN), ведь отходы PGN могут сказываться на здоровье кишечника и на эффективности конверсии корма в его компоненты (что важно для оптимального всасывания питательных веществ, а также для производительности в птицеводстве и условий содержания птиц).



Влияние микробиоты на здоровье кишечника

На работу желудочно-кишечного тракта влияет множество факторов, включая индивидуально подбираемый рацион, условия содержания животного и состояние иммунитета, а также структурную и функциональную целостность желудочно-кишечного барьера. В последнее время ученых заинтересовал вопрос влияния кишечной микробиоты и ее взаимодействия с организмом-хозяином на нормальную работу кишечника и, соответственно, эффективность кормления. Кишечная микробиота важна для нормального регулирования гомеостаза у хозяина, так как она влияет на ряд физиологических функций, включая переваривание и всасывание, энергетический обмен, профилактику заражения слизистых и иммуномодуляцию. Из всего этого следует значительная роль кишечной микробиоты в поддержании здоровья и хорошего самочувствия птицы.



Однако несмотря на то, что влияние живой микробиоты на работу ЖКТ было тщательно исследовано и проанализировано, ученые по большей части обошли своим вниманием вопрос влияния мертвой бактериальной биомассы на здоровье кишечника и всасывание пищевых веществ — вплоть до самого последнего времени.



Целенаправленное воздействие на PGN

PGN, также называемый муреином, - это гетерополимер, состоящий из полисахаридных цепей, которые поперечно сшиты посредством коротких пептидов. Находясь в клеточных стенках и грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, PGN обеспечивает структурную устойчивость бактерий (например, устойчивость к осмотическому давлению). Грам-положительные и грам-отрицательные кишечные бактерии обычно не вызывают никаких заболеваний, однако фрагменты их клеточных стенок, состоящие главным образом из PGN, могут ограничивать эффективность кормления и продуктивность в птицеводстве, так как они затрудняют работу кишечника и снижают его эффективность.



Кроме того, хорошо известно, что естественное деление бактериальных клеток и их естественная смерть сопровождаются выделением фрагментов клеточных стенок, т. е. обильного источника PGN, в желудочно-кишечный тракт, где PGN может взаимодействовать с поверхностью стенок кишечника (Рис. 1). В результате PGN может накапливаться в кишечнике, становясь кишечным мусором, также известным как «детрит», и снижать способность желудочно-кишечного тракта всасывать питательные веществ в кровоток, уменьшая переваримость питательных веществ и ухудшая показатель эффективности кормления. Высказывалось также предположение, что PGN может увеличивать кишечную проницаемость и уменьшать двигательную активность желудочно-кишечного тракта, и это может дополнительно ухудшать переваривание питательных веществ и отрицательно сказываться на продуктивности в животноводстве.



Новое решение в области питания

Своевременный катализ PGN может помочь предотвратить «скапливание» остатков бактериальных клеток в кишечнике птицы и таким образом обеспечить поддержание нормальной работы ЖКТ и эффективного переваривания и всасывания питательных веществ. Связанные с пищевыми добавками решения, позволяющие, например, усиливать нормальную активную кишечную микробиоту, представляются привлекательным инструментом для предотвращения проблем с кишечником и повышения эффективности кормления и продуктивности в животноводстве. Однако успешной нутритивная терапия может быть лишь в том случае, если она помогает поддерживать баланс между хозяином и желудочно-кишечной микробиотой и предотвращать структурные нарушения в кишечнике.



Balancius — новая микробная мурамидаза от DSM - целенаправленно воздействует на PGN в мертвых бактериях в кишечнике, катализируя его разрушение во фрагментах бактериальных клеточных стенок и не влияя при этом на живые популяции бактерий.



Благодаря гидролизу PGN во фрагментах бактериальных клеточных стенок Balancius улучшает работу кишечника, удаляя излишний бактериальный детрит и предотвращая отрицательное действие PGN на переваривание и всасывание питательных веществ. Так, в ряде исследований было установлено, что в результате добавления в рацион цыплят-бройлеров Balancius имело место значительное повышение коэффициента конверсии корма (КК) — на 4-6 пунктов (3%) в сравнении с бройлерами, не получавшими данный препарат. Таким образом, фермеры получают повышение эффективности затрат на корма и продуктивности в птицеводстве.



Заключение

Помощь в расщеплении PGN из мертвых бактерий в желудочно-кишечном тракте цыплят-бройлеров является ключевым моментом в поддержании баланса хорошей работы кишечника и в обеспечении хороших показателей эффективности кормления, продуктивности и здоровья животных. Будучи первой и единственной микробной мурамидазой, работающей в пищеварительном тракте, Balancius представляет собой впечатляющее решение в области питания, при помощи которого фермеры могут раскрыть скрытый потенциал работы ЖКТ и значительно повысить эффективность кормления, что обеспечит для животноводческих предприятий значительную экономию. Используя фермент Balancius в корме, можно внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Так, при добавлении Balancius в корм в ходе выращивания одного миллиона бройлеров на получение прежнего количества мяса бройлеров может уйти на 125 000 кг меньше корма. Кроме того, использование Balancius в рационе всех бройлеров в Латинской и Северной Америке может привести к снижению выбросов парниковых газов примерно на 4,2 миллиона тонн.

