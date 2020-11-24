«Щелково Агрохим» стал генеральным партнером круглого стола по Закону о виноделии в России

«Щелково Агрохим»

В Краснодарском крае прошел круглый стол на тему «Российское виноградарство и виноделие в новых законодательных условиях». Организаторами мероприятия выступили Аналитический центр «Эксперт Юг» и Центр энологии Chateau Tamagne. Генеральным спонсором мероприятия стала компания «Щелково Агрохим»

Основной темой обсуждения стал Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, который вступил в силу в июле 2020 года. Согласно ему, виноделие в России становится самостоятельной отраслью. Напомним, ранее российские виноделы были вынуждены «играть по правилам», установленным для производителей крепкого алкоголя.



Закон внёс множество нововведений: теперь российским можно будет называть только вино, произведенное из ягод винограда, выращенного на территории нашей страны. Разливать вино из импортных виноматериалов запрещено.



Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.



Еще одно новшество связано с введением акцизы на виноград технических сортов, который направляется на производство вин. Кроме того, закон предполагает усиление господдержки (правда, неизвестно, в каких объемах она будет оказана).







Участники круглого стола обсудили некоторые аспекты закона, которые вызывают максимум вопросов и, по мнению виноградарей и виноделов, требуют дополнительной проработки. Кроме того, они рассказали о своем опыте сотрудничества с ритейлом: выяснилось, что интерес «сетевиков» к российской продукции очень высок — главное, чтобы качество продукции соответствовало всем требованиям.



Но для роста урожайности и качества продукции необходимы технологии. Старший менеджер краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Валерий Планков рассказал присутствующим о технологиях защиты и питания, которые предлагает компания. Сегодня в ее портфеле имеются препараты, эффективные против основных заболеваний винограда и способные обеспечить качественное листовое питание — в том числе, защиту от природных стрессов.



После официальной части гостей ChateauTamagne ожидала дегустация игристых вин, экскурсия по предприятию и общение в кулуарах. Участники круглого стола единодушно выразили надежду, что их предложения, касающиеся нового закона, будут услышаны и приняты во внимание.

