Китай усилил контроль за импортом продовольствия

«РосАгроМаркет»

Чтобы соответствовать всем требованиям, России стоит активнее возводить современные мощности по хранению и распределению агропродукции

Министерство транспорта КНР выпустило инструкцию по предотвращению передачи новой коронавирусной инфекции через импортируемые пищевые продукты холодовой цепи, которые перевозятся автодорожным и водным транспортом. Китайское ведомство требует от всех компаний, доков и грузовых терминалов, участвующих в логистике холодовой цепи, защитить работников передовой линии. Согласно инструкции, надлежит соблюдать более строгие меры дезинфекции при транспортировке продуктов питания. Кроме того, требуется создать систему информационной регистрации для более эффективного отслеживания людей, грузов и транспортных средств.



В Китае повысились риски заражения COVID-19 через ввезенные из-за границы пищевые продукты холодовой цепи. 15 ноября тесты на вирус упакованных образцов импортных замороженных морепродуктов и свинины, взятые соответственно в провинции Шаньдун (Восточный Китай) и провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), дали положительный результат. Чтобы минимизировать риски, профильные ведомства правительства КНР усилили меры профилактики и контроля эпидемии. Помимо этого, Главное таможенное управление республики сообщило о приостановке импорта пищевых продуктов холодовой цепи от 99 производителей из 20 стран, где были выявлены очаги инфицирования COVID-19 среди персонала.



Повышение качества хранения, улучшение логистики продовольствия, усиление соблюдения санитарных норм актуально для России не только в рамках борьбы с коронавирусом, считает генеральный директор компании «РосАгроМаркет» (реализует проект строительства в России оптово-распределительных центров) Богдан Григорьев. «Агрологистическая инфраструктура, будь то хранилища, холодильники или морозильники, да и даже оптовые продовольственные рынки в стране крайне устарели. Большинство из них были построены еще в 70-80-е годы прошлого века, — напоминает он. — Новую инфраструктуру возводят в основном большие федеральные сети, а также крупные агропроизводители. А без современных мощностей сложно обеспечить оперативное накопление, распределение продукции, контроль за качеством хранения и транспортировки».



По мнению Григорьева, то, что Китай «стал закручивать гайки» при поставках продуктов питания из-за рубежа, вполне понятно, при этом ситуация может угрожать планам российских экспортеров по наращиванию объемов поставок в эту страну. «Нам просто необходимы новые современные специализированные продовольственные мощности, как для оперативного хранения, так и для оптовой торговли и распределения продовольствия внутри страны и для отправки на экспорт», — уверен он.



Помимо самой физической инфраструктуры, стоит развивать и единые информационные каналы обмена информацией о наличии продовольственных товаров в том или ином регионе в разрезе объемов, сроков годности, цены, условий поставки по всей имеющейся номенклатуре, добавляет Григорьев. По его словам, ни один из существующих B2C-маркетплейсов не может дать такой информации. «Собственно, В2В-маркетплейсов у нас тоже пока (надеюсь, что только пока) нет», — отмечает топ-менеджер. ОРЦ как раз и должны объединить в себе как физическую, так и IT-инфраструктуру, позволяющую всем поставщикам продовольственного рынка оперативно взаимодействовать со всеми покупателями, получать на одной площадке весь спектр услуг от хранения, доработки и фасовки, до сбыта, консолидации заказов и доставки. Причем все эти возможности реализуются в рамках единой платформы, функционирующей как офлайн, так и онлайн.

